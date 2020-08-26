الصفقة الثالثة رسميا – بن تشيلويل ينضم إلى تشيلسي

أعلن تشيلسي رسميا اليوم الأربعاء ضمه للظهير الأيسر الإنجليزي بن تشيلويل قادما من صفوف ليستر سيتي.

بنيامين تشيلويل النادي : ليستر سيتي تشيلسي

وأوضح تشيلسي عبر موقعه الرسمي أن اللاعب صاحب الـ23 عاما وقع على عقد يربطه بالفريق لخمس سنوات مقبلة.

ولم يشر تشيلسي لقيمة الصفقة ولكن ذكرت التقارير الصحفية إنها كلفت خزائن الفريق اللندني 50 مليون جنيه إسترليني.

وأصبح الظهير الأيسر هو ثالث صفقات تشيلسي الصيفية بعد تيمو فيرنر وحكيم زياش.

وقال تشيلويل: "أنا سعيد بالانضمام إلى تشيلسي في هذا الوقت المثير للنادي، أتطلع للموسم المقبل والتدرب مع فرانك لامبارد في إطار رغبتنا في المنافسة على الألقاب".

وواصل "لا أستطيع الانتظار لبدء الموسم وأتمنى ألا يطول الوقت وأن ألعب أمام جمهور تشيلسي".

الظهير الإنجليزي بدأ مسيرته الكروية مع فريق ليستر وتدرج مع فرق الشباب حتى وصل للفريق الأول.

ولعب تشيلويل معارا لفترة قصيرة مع هدرسفيلد، قبل أن يعود ويبدأ مسيرته مع ليستر.

وشارك تشيلويل في 123 مباراة مع الفريق الأول لليستر ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 12.

مركز الظهير الأيسر كان صداعا في رأس لامبارد، فلم يقدم الثنائي ماركوس ألونسو وإيمرسون بالميري ما يشفع له بالحفاظ على اللعب في تشكيل فرانك.

لامبارد اضطر لتغيير مركز قائده سيزار أزبيليكويتا ليلعب كظهير أيسر في العديد من المباريات قبل نهاية الموسم، وهو المركز الذي لم يلعب به سيزار منذ ولاية جوزيه مورينيو الثانية مع البلوز.

فرانك استخدم أزبيليكويتا، وكذلك قام بتصعيد الشاب ريس جيمس من أجل محاولة الوصول لحل لأزمة الظهير الأيسر. ريس قدم أداءً جيدا ولكنه في النهاية ما زال شابا صغيرا.

ولحل صداع لامبارد، اتجه البلوز لـ تشيلويل، فهل سيكون المُسكن المطلوب لآلام فرانك؟