الأهلي لـ في الجول: رأي فايلر يحسم ملعب مباراة الوداد

كشف محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن موقف القلعة الحمراء من تحديد ملعب مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرجان لـFilGoal.com: "سيتم مراجعة الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريني فايلر وأخذ رأيه في ملعب المباراة".

وأضاف "إذا كان رأي فايلر هو الموافقة على لعب المباراة في استاد الأهلي والسلام سيتم ذلك، وإذا كان يفضل خوض المواجهة على ملعب آخر سيتم الاستقرار على مخاطبة الاتحاد الإفريقي سواء للتأكيد على لعب اللقاء في ملعب الأهلي والسلام أو بتغيير الملعب".

ويلعب الأهلي مع الوداد يوم 3 أكتوبر في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب الأهلي we السلام وفقا للخطاب الذي أرسله الكاف إلى القلعة الحمراء.

بينما تقام مباراة الذهاب يوم 26 سبتمبر في المغرب.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، ونظيره المغربي، تبادلا الخطابات في الأيام الماضية حول التفاصيل التنظيمية لمباراتي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد والأهلي، والرجاء المغربي والزمالك. (طالع التفاصيل)

وحتى الآن، لم يتغير موقف كاف من لعب المباريات في موعدها، حتى إشعار آخر.