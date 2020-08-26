صحفي بي إن سبورت: ميسي طلب بطاقة دولية مؤقتة للرحيل عن برشلونة.. سيتي الأقرب

فجر تانكريدي بالميري صحفي شبكة بي إن سبورت مفاجأة كبرى، حيث قال إن ليونيل ميسي طلب بالفعل بطاقة دولية مؤقتة للرحيل عن برشلونة.

في يومين مكتظين بالقنابل الإخبارية بشأن مصير ميسي، يأتي خبر بالميري ضمن الأكثر انفجارا.

بالميري أيضا أوضح عبر تويتر إن في اللحظات الحالية، يبدو ميسي أقرب إلى مانشستر سيتي من أي وقت سابق.

A oggi, 15.35 del 26 agosto 2020, è più probabile che il prossimo anno Messi giochi con il Manchester City che con il Barcellona. Ripeto. Messi al Manchester City. Pazzesco — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 26, 2020

طلب ميسي، إن تمت الموافقة عليه، سيعني أن سيتي أو ناد آخر سيحصل على ميسي مجانا!

ماذا حدث؟

العديد من مختلف وسائل الإعلام الإسبانية والأرجنتينية أكدت أن ميسي أرسل فاكس لإدارة برشلونة طلب فيه فسخ التعاقد من طرف واحد والرحيل عن النادي.

وأبلغ ميسي إدارة برشلونة بعدم نيته التدرب مع الفريق والخضوع للفحوصات الطبية الاعتيادية استعدادا للموسم الجديد.

ويصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولون عن إدارة أعمال ميسي يؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

ذلك قبل أن تشير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن إلى أن برشلونة رد على ميسي بفاكس جديد رفض رحيله وأبلغه برغبته في البقاء في صفوف النادي حتى الاعتزال.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان صباح اليوم الثلاثاء وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلاله.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

ويتبقى لميسي موسم آخر في تعاقده مع برشلونة.

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