صحفي بي إن سبورت: ميسي طلب بطاقة دولية مؤقتة للرحيل عن برشلونة.. سيتي الأقرب

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 16:01

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

فجر تانكريدي بالميري صحفي شبكة بي إن سبورت مفاجأة كبرى، حيث قال إن ليونيل ميسي طلب بالفعل بطاقة دولية مؤقتة للرحيل عن برشلونة.

في يومين مكتظين بالقنابل الإخبارية بشأن مصير ميسي، يأتي خبر بالميري ضمن الأكثر انفجارا.

بالميري أيضا أوضح عبر تويتر إن في اللحظات الحالية، يبدو ميسي أقرب إلى مانشستر سيتي من أي وقت سابق.

طلب ميسي، إن تمت الموافقة عليه، سيعني أن سيتي أو ناد آخر سيحصل على ميسي مجانا!

ماذا حدث؟

العديد من مختلف وسائل الإعلام الإسبانية والأرجنتينية أكدت أن ميسي أرسل فاكس لإدارة برشلونة طلب فيه فسخ التعاقد من طرف واحد والرحيل عن النادي.

وأبلغ ميسي إدارة برشلونة بعدم نيته التدرب مع الفريق والخضوع للفحوصات الطبية الاعتيادية استعدادا للموسم الجديد.

ويصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولون عن إدارة أعمال ميسي يؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

ذلك قبل أن تشير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن إلى أن برشلونة رد على ميسي بفاكس جديد رفض رحيله وأبلغه برغبته في البقاء في صفوف النادي حتى الاعتزال.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان صباح اليوم الثلاثاء وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلاله.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

ويتبقى لميسي موسم آخر في تعاقده مع برشلونة.

طالع أيضا..

مدير برشلونة يتحدث عن مصير ميسي

فيروس كورونا يواصل ضرب منافس الأهلي

25 رسالة من شريف إكرامي.. عن الأهلي ورحيله ورمضان صبحي

ليونيل ميسي برشلونة،سواريز
نرشح لكم
أخر الأخبار
رحيل ميسي.. لماذا لا يعني قراره سوى بداية حرب واستقالة غير ممكنة 8 دقيقة | تقرير في الجول
صحفي بي إن سبورت: ميسي طلب بطاقة دولية مؤقتة للرحيل عن برشلونة.. سيتي الأقرب 21 دقيقة | أوروبا
مارك أوفرمارس: فرص انضمام سواريز لأياكس ضئيلة 34 دقيقة | أوروبا
مباشر في الدوري - طلائع الجيش (0) سموحة (0).. انطلاق المباراة 36 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – كاف يخاطب الاتحادين المصري والمغربي بتفاصيل نصف نهائي الأبطال 55 دقيقة | إفريقيا
سبورت توضح: لماذا لن يدفع من يشتري ميسي 700 مليون يورو ودور فيفا ساعة | أوروبا
المقاولون: تراجعنا عن عدم بث مباراة الزمالك.. ولم نقرر الاستغناء عن حفني ساعة | الدوري المصري
رسميا - فاردي مستمر مع ليستر حتى 2023 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي 2 مروان محسن لـ في الجول: لقطة التسلل؟ وكأنها هي سبب كل ما حدث.. حسبنا الله ونعم الوكيل 3 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 وليد سليمان لـ في الجول: أنا في المستشفى.. لم أتعمد إيذاء عبد الشافي
قد ينال إعجابك