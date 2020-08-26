المقاولون: تراجعنا عن عدم بث مباراة الزمالك.. ولم نقرر الاستغناء عن حفني

تراجعت إدارة نادي المقاولون العرب عن قرارها بعدم بث مباراة الفريق أمام الزمالك، المقرر لها غدا الخميس في الجولة 22 من بطولة الدوري.

قال محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون: "تفاوضنا مع الشركة الراعية صباح اليوم، وسددت جزءً من مستحقاتنا المالية، لذا تراجعنا عن قرار عدم بث المباراة".

وأضاف في سياق آخر "لم يصدر عنا أي بيان رسمي يفيد بالاستغناء عن أيمن حفني، بل كلها اجتهادات إعلامية".

وتابع عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "أيمن حفني انقطع عن التدريبات، ولم نتحدث في الأزمة إلا عندما تحدث اللاعب ذاته في الأمر عبر وسائل الإعلام".

وأشار "من سوء حظنا أننا نواجه الفرق بعد خسارتها من الأهلي، نواجه دائما رد الفعل من قبل تلك الأندية التي تريد تعويض الخسارة".

ولفت إلى أن طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق سيغيب عن مباراة الزمالك، لأنه عاد مؤخرا للتدريبات بعد التعافي من إصابة تعرض لها في مباراة ودية.

اقرأ أيضا

كرة يد - الاتحاد الدولي يكشف التفاصيل النهائية لقرعة بطولة العالم.. مصر تختار مجموعتها

25 رسالة من شريف إكرامي