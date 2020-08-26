الإنتاج: مختار تراجع عن قرار الرحيل.. وهذا موقف مجدي عبد العاطي

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 14:30

كتب : FilGoal

الإنتاج الحربي - الأهلي

أ,ضح خالد مهدي مدير الكرة بنادي الانتاج الحربي، أن مختار مختار المدير الفني للفريق سيكمل مسيرته ولن يرحل عن تدريب الفريق.

صرح مهدي عبر البرنامج الإذاعي (ملعب الصقر) "مختار مختار كانت تصريحاته مجرد عصبية زائدة ونرفزة ملعب".

وأضاف "لا نتعامل بالقطعة، ومتمسكون باستمراره في الموسم الجاري، وقد تحدثت معه وتراجع عن قراره وسيكمل مسيرته بشكل طبيعي".

أخبار متعلقة
الإنتاج الحربي لـ في الجول: مختار لم يبلغنا بالاستقالة وربما هي نرفزة ملعب مختار مختار يعلن رحيله عن الإنتاج الحربي: اللاعبون لا ينفذون ما أطلبه في الملعب صراع الوصافة يشتعل.. بيراميدز يفوز على الإنتاج بثلاثية التشكيل - أنتوي يقود بيراميدز وباسم مرسي في هجوم الإنتاج

وتابع "لا نريد اختلاق الأعذار، ولكن بعد إصابات كورونا، تأثرنا كثيرا وارتبك معسكر الفريق، ولم نخض مباريات ودية كثيرا، لكن عملنا بشكل جيد".

وواصل مدير الكرة بالإنتاج "لعبنا أمام الأهلي وتعادلنا وبذلنا مجهودا كبيرا، ولكن تأثرنا بعد ذلك، حيث واجهنا المقاولون وإنبي وبيراميدز، فهي مباريات كانت قوية ضد أندية تحتل مراكز متقدمة في جدول الدوري، ولو خسرنا مباريات من فرق أقل، وقتها سيكون هناك حالة قلق".

وأشار "إذا خسرنا من فرق أقل وقتها يمكن الشعور بالقلق، إذا حققنا الفوز في المباراة القادمة أمام نادي مصر سنرفع رصيدنا إلى 27 نقطة".

واستدرك "أما مجدي عبدالعاطي مدرب جيد، وعمل مع مختار فترة كبيرة، وهو أراد الرحيل حاليا لتولي تدريب أي نادٍ في حالة وجود عرض رسمي".

وأتم تصريحاته في سياق آخر "لا يوجد أي مفاوضات رسمية من جانب الأهلي للتعاقد مع عامر عامر حارس المرمى، وأي شيء سيفيد اللاعب والنادي فنحن نرحب بها، ولا نقف في طريق مستقبل أي لاعب".

اقرأ أيضا

كرة يد - الاتحاد الدولي يكشف التفاصيل النهائية لقرعة بطولة العالم.. مصر تختار مجموعتها

25 رسالة من شريف إكرامي

في الدوري الإنتاج الحربي مختار مختار
نرشح لكم
أخر الأخبار
صحفي بي بي سي يكشف كواليس رغبة ميسي في الرحيل 4 دقيقة | أوروبا
الإنتاج: مختار تراجع عن قرار الرحيل.. وهذا موقف مجدي عبد العاطي 15 دقيقة | مصر
سلة - قائد الاتحاد لـ في الجول: هدفنا تحقيق الخماسية.. ولا يهم من نواجه في نهائي الدوري 52 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر تقديم ترينكاو: بالطبع أرغب في استمرار ميسي.. محاكاة فيجو؟ أريد كتابة قصتي 54 دقيقة | أوروبا
منافس الأهلي - فيروس كورونا يواصل ضرب الوداد.. ارتفاع عدد الحالات إلى 14 55 دقيقة | إفريقيا
مصدر مقرب من موهبة بريمييرو لـ في الجول: النادي ينتظر عرض بيراميدز الثاني وسط اهتمام أوروبي ساعة | الدوري المصري
مدير برشلونة: ميسي لم يبلغنا بعدم رغبته في التدرب مع الفريق.. نريد بناء المستقبل بوجوده ساعة | أوروبا
سلة - فريدة وائل لـ في الجول: استغلينا فترة التوقف وحققنا الكأس.. وجهتي المقبلة؟ عقب نهاية الموسم ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي 2 مروان محسن لـ في الجول: لقطة التسلل؟ وكأنها هي سبب كل ما حدث.. حسبنا الله ونعم الوكيل 3 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 وليد سليمان لـ في الجول: أنا في المستشفى.. لم أتعمد إيذاء عبد الشافي
قد ينال إعجابك