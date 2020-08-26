الإنتاج: مختار تراجع عن قرار الرحيل.. وهذا موقف مجدي عبد العاطي

أ,ضح خالد مهدي مدير الكرة بنادي الانتاج الحربي، أن مختار مختار المدير الفني للفريق سيكمل مسيرته ولن يرحل عن تدريب الفريق.

صرح مهدي عبر البرنامج الإذاعي (ملعب الصقر) "مختار مختار كانت تصريحاته مجرد عصبية زائدة ونرفزة ملعب".

وأضاف "لا نتعامل بالقطعة، ومتمسكون باستمراره في الموسم الجاري، وقد تحدثت معه وتراجع عن قراره وسيكمل مسيرته بشكل طبيعي".

وتابع "لا نريد اختلاق الأعذار، ولكن بعد إصابات كورونا، تأثرنا كثيرا وارتبك معسكر الفريق، ولم نخض مباريات ودية كثيرا، لكن عملنا بشكل جيد".

وواصل مدير الكرة بالإنتاج "لعبنا أمام الأهلي وتعادلنا وبذلنا مجهودا كبيرا، ولكن تأثرنا بعد ذلك، حيث واجهنا المقاولون وإنبي وبيراميدز، فهي مباريات كانت قوية ضد أندية تحتل مراكز متقدمة في جدول الدوري، ولو خسرنا مباريات من فرق أقل، وقتها سيكون هناك حالة قلق".

وأشار "إذا خسرنا من فرق أقل وقتها يمكن الشعور بالقلق، إذا حققنا الفوز في المباراة القادمة أمام نادي مصر سنرفع رصيدنا إلى 27 نقطة".

واستدرك "أما مجدي عبدالعاطي مدرب جيد، وعمل مع مختار فترة كبيرة، وهو أراد الرحيل حاليا لتولي تدريب أي نادٍ في حالة وجود عرض رسمي".

وأتم تصريحاته في سياق آخر "لا يوجد أي مفاوضات رسمية من جانب الأهلي للتعاقد مع عامر عامر حارس المرمى، وأي شيء سيفيد اللاعب والنادي فنحن نرحب بها، ولا نقف في طريق مستقبل أي لاعب".

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