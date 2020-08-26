مصدر مقرب من موهبة بريمييرو لـ في الجول: النادي ينتظر عرض بيراميدز الثاني وسط اهتمام أوروبي

كشف مصدر مقرب من زيتو لوفومبو لاعب بريميرو دي أوجستو عن وجود تواصل بالفعل من مسؤولي بيراميدز لضم اللاعب.

وينتظر مسؤولوا بريميرو دي أوجستو العرض الثاني من بيراميدز لضم زيتو لوفومبو.

ويبلغ زيتو من العمر 18 عاما ويلعب في مركز الجناح الأيمن ويعتبر من أبرز المواهب في فريق بريميرو دي أوجستو.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com "بريميرو دي أوجستو تلقى عرضا رسميا من كالياري الإيطالي بقيمة 800 ألف يورو".

وتابع "لم يتم الرد على العرض الإيطالي حتى الآن وفي الأغلب سيتم رفضه، النادي الأنجولي يرغب في 2 مليون يورو على الأقل لبيع اللاعب".

وبسؤاله عن مفاوضات بيراميدز أوضح "المحادثات مستمرة لكننا مازلنا ننتظر تقديمهم لعرض مقنع لبريميرو دي أوجستو".

وشدد "الأيام المقبلة قد تشهد الجديد بخصوص مستقبله، أبدى براجا البرتغالي اهتمامه أيضا لكن قدم عرضا ضعيفا".

وأتم تصريحاته "لدينا تأكيدات أن بيراميدز سيقدم عرضا جديدا في الأيام المقبلة واللاعب متحمس أكثر للعب في مصر أو إيطاليا".

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