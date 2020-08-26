سلة - فريدة وائل لـ في الجول: استغلينا فترة التوقف وحققنا الكأس.. وجهتي المقبلة؟ عقب نهاية الموسم

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 12:54

كتب : محمد سمير

فريدة وائل - كرة سلة

أعربت فريدة وائل لاعبة كرة السلة بنادي هيليوبوليس عن سعادتها بتحقيق لقب الكأس في مفاجأة كبرى بالتغلب على سموحة في النهائي.

وكان هليوبوليس قد أقصى سبورتنج المرشح الأول للقب في الدور نصف النهائي وشهدت مباريات الكأس تألق فريدة وائل.

وقالت فريدة وائل لـ FilGoal.com: "الحمد لله نجحنا في تحقيق لقب البطولة واستغلينا فترة توقف كورونا جيدا".

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وعن بداياتها قالت: "عمري 24 عاما، وبدأت منذ كنت 9 سنوات مع فريق ميني باسكت في هليوبوليس وأمارس اللعب منذ 15 عاما في النادي".

وأضافت "لعبت مع منتخب تحت 15 وحصلنا على المركز الثاني في إفريقيا، وشاركت في كأس العالم في روسيا 2015، كما كنت أخرج على سبيل الإعارة إلى الصيد وسبورتنج في البطولة العربية للأندية".

وبالعودة للحديث عن كأس مصر كشفت فريدة "المباراة النهائية كانت مهمة جدا بالنسبة لي وللفريق بالكامل، نجحت أن (اشتغل على نفسي) في فترة التوقف وكنت حريصة على العودة بأفضل مستوى للمساهمة في فوز فريقي بكأس مصر".

وعن عدم توقع فوز هليوبوليس باللقب أوضحت "لم نظهر بأفضل صورة قبل كورونا بالفعل، والكل كان محبطا بسبب ذلك، لكننا تعبنا كثيرا الشهر والنصف قبل عودة الرياضة".

وتابعت "حدثت تغييرات أيضا في الجهاز الفني ومحترفة مميزة مما منحنا روح جديدة في الفريق".

وكانت مونيك ريد المحترفة الأمريكية في هليوبوليس قد أشادت بمستوى فريدة وائل في حوارها مع FilGoal.com. (من هنا)

وعن تصريحات مونيك قالت فريدة: "هي مستواها أكثر من رائع وتلعب بروح المكسب وتعمل على تحفيز الفريق بالإضافة لخبرتها، لذلك كانت من أسباب انتصارنا".

وأضافت فريدة "تركيزنا الآن على بطولة الدوري، ومنافسة سموحة في ربع النهائي وإن شاء الله ننتصر وتكون خطوة أولى للحصول على اللقب".

وكانت قد انتشرت تقارير تؤكد إتمام الأهلي تعاقده مع فريدة وائل بداية من الموسم المقبل.

وبسؤال فريدة أجابت: "أريد أن تكون إجابة السؤال عقب نهاية الموسم الحالي، حاليا تركيزي كله مع هليوبوليس من أجل الفوز ولا أريد تشتيت تركيزي أو تركيز الفريق".

وأضافت "لازلنا ننافس على بطولة الدوري، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

وأتمت تصريحاتها "طموحي أن يكون لقب الكأس بداية الفوز ببطولات عديدة ومنها الدوري المقبل".

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