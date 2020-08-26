رئيس بايرن: وصلنا إلى قمة الكرة الأوروبية وجاهزون للمهمة التالية

وجه هيربيرت هاينر رئيس بايرن ميونيخ وكارل هاينز رومينجيه المدير التنفيذي للنادي رسالة لجماهير الفريق البافاري عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونيخ حصد لقب أبطال أوروبا بفوزه على سان جيرمان 1-0 على ملعب النور في لشبونة، هدف سجله كينجسلي كومان في شباك الفريق الذي ترعرع بصفوفه.

ونشر موقع بايرن رسالة هاينر ورومينجيه التي جاءت على النحو التالي:-

"أعزائي جماهير بايرن.. يمكننا جميعاً النظر بكل فخر وسعادة للموسم المنصرم الذي انتهى بتحقيق الثلاثية. لقد حقق الفريق الثلاثية مرتين، ومرة أخرى صنع بايرن ميونيخ التاريخ"

"لقد اكتملت الآن المهمة الحمراء بنجاح وبطريقة استثنائية. لقد أسعدنا فريق هانز فليك كثيراً، وقد أظهرتهم أنتم المشجعين المخلصين قوة تضامنكم معنا على الرغم من فيروس كورونا وما فرضه علينا من ضرورة البقاء متباعدين".

"نقف جنباً إلى جنب كعائلة بغض النظر عن مكان تواجدنا حول العالم وهذا شيء بالتأكيد له قيمة كبيرة في تحقيق النجاحات الرياضية هذا الموسم".

"يمكننا جميعاً التطلع للمستقبل بثقة. وصل بايرن إلى قمة كرة القدم الأوروبية، وهناك الكثير من الأسباب التي تدعونا للتفاؤل بأن هذا الفريق سيستمر في إسعادنا. سنبذل كل ما بوسعنا لتقديم كرة قدم ممتعة وتحقيق الأهداف الكبيرة. كلنا جاهزون للمهمة التالية".

























































































الفرنسي كينجسلي كومان سجّل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 بضربة رأسية.

وُلد في باريس، وفي عُمر الثامنة انضم إلى باريس سان جيرمان، وقضى في صفوفه 10 سنوات من الترعرع والمراهقة.. لكنه في النهاية كان كابوس النادي الفرنسي العاصمي.

باريس سان جيرمان الذي قضى 9 سنوات في إنفاق مئات الملايين من اليوروهات في شراء أعتى نجوم كرة القدم، أدرك اليوم أنه كان في حاجة إلى تجنُب الاستغناء فقط عن مراهق في الثامنة عشر من عمره قبل 6 سنوات، حتى يحصد دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونيخ حصد اللقب السادس في تاريخه، ليعادل ليفربول في المركز الثالث على سلم الألقاب، خلف ريال مدريد وميلان.

كما حصّد بايرن ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن حققها في 2013.

بايرن حصد اللقب بانتصاره في كل مبارياته الـ11 التي خاضها، وهذا أمر يتحقق لأول مرة على الإطلاق في تاريخ البطولة.

النهائي كان الثاني في التاريخ بين طرفين من فرنسا وألمانيا، بعد نهائي 1976 بين بايرن ميونيخ وسانت إيتيان.

وهو ثاني نهائي يقام على ملعب النور الخاص بنادي بنفيكا، بعد نسخة 2014، والثالث عموما في أرض البرتغال.

أما هانز فليك، فبات سادس مدرب ألماني يظفر بذات الأذنين، بعد أودو لاتيك، وديتمار كرامر، وأوتمار هيتسفيلد، ويوب هاينكس، ويورجن كلوب.