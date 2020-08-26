إبراهيم حسن: أسعى لأن أكون أول لاعب يمتلك بطولتي كونفدرالية في مصر

عبر إبراهيم حسن لاعب بيراميدز عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على الإنتاج الحربي بعدما سجل هدفين في الفوز بثلاثية.

وتفوق بيراميدز على الإنتاج الحربي ضمن مباريات الجولة الـ 22 من المسابقة بثلاثية دون مقابل.

وقال إبراهيم حسن عقب المباراة: "لدينا هدف واضح وهو الفوز في كل المباريات بالدوري ومحاولة الوصول لأفضل مركز يمنحنا فرصة التواجد ببطولات أفريقيا في الموسم المقبل".

وأوضح للمركز الإعلامي بنادي بيراميدز: "الانتصار الكبير والثلاثية بشباك الإنتاج تمنح الفريق دفعة كبيرة لمزيد من الانتصارات مستقبلا".

وتابع "أحترم تماما وجهة نظر الكرواتي أنتي تشاتشيتش في اختيار التشكيل وكذلك التغييرات، خاصة وأن بيراميدز يضم مجموعة رائعة من النجوم في مختلف المراكز وأي لاعب يحصل على الفرصة يبذل أقصى ما لديه للظهور وإثبات نفسه".

وتمنى عودة عبد الله السعيد مواصلا: "هو لاعب مهم للغاية ووجوده لا غنى عنه داخل الملعب وخارجه".

وتابع "نحاول الوصول لأفضل مستوى ممكن خاصة وأن الدوري ومبارياته هي بمثابة أفضل إعداد لمواجهة هوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي كأس الكونفدرالية بالمغرب، والانتصارات في الدوري حافز كبير للاعبين، وأتمنى حصد اللقب مع بيراميدز مثلما حصدته مع الزمالك لأكون أول لاعب يمتلك بطولتين لكأس الكونفدرالية في مصر".

وعن لقاء الزمالك "مواجهة قوية خاصة في ظل المنافسة على وصافة الدوري ولكن التفكير حاليا منصب على مباراة أسوان لأنها مباراة بثلاث نقاط ولا بديل عن الفوز والتقدم في جدول الترتيب".

ووصل بيراميدز إلى النقطة 42 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الزمالك الذي يمتلك نفس الرصيد قبل خصم 3 نقاط منه بنهاية الموسم وفقا لقرار اتحاد الكرة.