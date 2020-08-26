ذا أثليتك: ميسي تواصل مع جوارديولا للانتقال إلى مانشستر سيتي

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 00:57

كتب : رامي جمال

ميسي - جوارديولا

تواصل ليونيل ميسي قائد برشلونة مع مدربه الأسبق في النادي الكتالوني والحالي لمانشستر سيتي بيب جوارديولا.

وحسب صحيفة "ذا أثليتك" الأمريكية الموثوقة فإن ميسي تواصل مع جوارديولا لأنه حريص على الانتقال لمانشستر سيتي.

وحتى الآن لم يعلق مانشستر سيتي على تلك الأنباء.

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وسبق لجوارديولا تدريب ميسي لأربعة أعوام في الفترة ما بين 2008 إلى 2012 حصدا فيها الأخضر واليابس مع البلوجرانا.

ماذا حدث؟

العديد من مختلف وسائل الإعلام الإسبانية والأرجنتينية أكدت أن ميسي أرسل فاكس لإدارة برشلونة طلب فيه فسخ التعاقد من طرف واحد والرحيل عن النادي.

وأبلغ ميسي إدارة برشلونة بعدم نيته التدرب مع الفريق والخضوع للفحوصات الطبية الاعتيادية استعدادا للموسم الجديد.

ويصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولون عن إدارة أعمال ميسي يؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

ذلك قبل أن تشير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن إلى أن برشلونة رد على ميسي بفاكس جديد رفض رحيله وأبلغه برغبته في البقاء في صفوف النادي حتى الاعتزال.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان صباح اليوم الثلاثاء وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلاله.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

ويتبقى لميسي موسم آخر في تعاقده مع برشلونة.

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