تشاتشيتش: أجهز جميع اللاعبين قبل مواجهات الكونفدرالية.. وتحديد موعد عودة السعيد وترواري

أشاد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز بالفوز الكبير على الإنتاج الحربي، وكذلك حدد موعد إريك ترواري وعبد الله السعيد.

بيراميدز تفوق بثلاثية دون رد لحساب الجولة الـ 22 ليشعل صراع الوصافة مع الزمالك والمقاولون العرب. (طالع التفاصيل)

الكرواتي أثنى على أداء اللاعبين قائلا في المؤتمر الصحفي: "سعيد للغاية بالأداء القوي والفوز الكبير على الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة، الفريق خاض 4 مباريات خلال أسبوعين فقط وبعد فترة إعداد صعبة، وسعيد بالنقطة العاشرة وتسجيل 10 أهداف واستقبال 3 أهداف فقط".

وتابع "فخور وسعيدا بأداء اللاعبين وتنفيذ التعليمات بصورة جيدة وبرغم الفوز الكبير بثلاثية إلا أن هناك بعض الأخطاء الشخصية حدثت داخل الملعب نعمل على علاجها وإصلاحها في التدريبات والمباريات المقبلة".

وعن تأثير غياب عبد الله السعيد رد قائلا: "هو لاعب مهم لأي فريق في الدوري، وبيراميدز لعب بدونه والمجموعة كلها كانت على قدر المسئولية وإبراهيم حسن أدى الدور بشكل رائع، وكذلك إبراهيم عادل الصاعد المميز، وعودة محمد فاروق مهمة للغاية وساعد الفريق كثيرا".

وأوضح موعد عودته "عبد الله السعيد سيعود للتدريبات في أقرب وقت ممكن، سيكون جاهزا خلال 7 أيام على أقصى تقدير".

وعن موعد عودة إريك تراوري "شارك في التدريبات وسيكون جاهزا للمباريات المقبلة أمام أسوان".

وأشار "ضغط المباريات يمثل ضغطا كبيرا على الفريق وبالطبع يتأثر اللاعبون كثيرا، وفي كل المباريات أسعى للدفع بعدد كبير من اللاعبين لتجهيزهم وفي شهر سبتمبر قبل نصف نهائي الكونفدرالية سيكون الوضع البدني أفضل بكثير وأكبر عدد من اللاعبين سيكون جاهزا".

وأتم عن لقاء أسوان "أتابع كل المنافسين وهم كذلك يتابعون بيراميدز، وفي الدوري المصري لا يوجد أي فريق سهل، وفي كل لقاء يجب أن تبذل أقصى جهد للفوز ومباراة السبت لن تكون سهلة مطلقا وهدفنا الفوز في جميع اللقاءات المقبلة".

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