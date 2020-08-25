محمود علاء: أعدكم جميعا بالقتال ورسم البهجه علي وجه كل زملكاوى

وعد محمود علاء مدافع الزمالك جماهير الفريق بـ "القتال داخل الملعب من أجل تحقيق الألقاب والبطولات" عقب تجديد تعاقده حتى صيف 2024.

محمود علاء النادي : الزمالك الزمالك

الزمالك جدد عقد لاعبه بعدما كد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك أن التجديد لمحمود علاء يأتي فى إطار السياسة التى ينتهجها الزمالك للحفاظ على القوام الأساسي للفريق وبداية لتمديد عقود لاعبين آخرين بين صفوف الفريق فى الفترة القادمة.

وقال علاء عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتشرف بإستكمال مسيرتي وتجديد تعاقدى مع نادي الزمالك".

وتابع "أشكر مرتضي منصور وأمير مرتضي وشكر كبير لجمهور نادي الزمالك وأتمني أن أكون عند حسن ظنكم".

وأتم "أعدكم جميعا بالقتال داخل الملعب من أجل تحقيق الألقاب والبطولات ورسم البهجه علي وجه كل زملكاوى".

أتشرف بإستكمال مسيرتي وتجديد تعاقدى مع نادي الزمالك وأشكر المستشار مرتضي منصور وأمير مرتضي وشكر كبير لجمهور نادي الزمالك وأتمني أن أكون عند حسن ظنكم وأعدكم جميعا بالقتال داخل الملعب من أجل تحقيق الألقاب والبطولات ورسم البهجه علي وجه كل زملكاوى ❤️🏹 pic.twitter.com/ZU5Kv7oo2x — Mahmoud Alaa (@MahmoudAlaa) August 25, 2020

وانضم محمود علاء لصفوف الزمالك في عام 2017 قادما من وادي دجلة.

ولعب علاء البالغ من العمر 29 عاما بقميص الزمالك حتى الآن 109 مباراة في مختلف البطولات.

وسجل المدافع الهداف 32 هدفا بقميص الزمالك حتى الآن.

كما فاز مع الأبيض بـ6 بطولات بواقع مرتين كأس مصر ومرة للسوبر المصري والكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي.

بالإضافة إلى بطولة السوبر المصري السعودي.