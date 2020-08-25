محمود علاء: أعدكم جميعا بالقتال ورسم البهجه علي وجه كل زملكاوى

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 22:06

كتب : FilGoal

محمود علاء - الزمالك

وعد محمود علاء مدافع الزمالك جماهير الفريق بـ "القتال داخل الملعب من أجل تحقيق الألقاب والبطولات" عقب تجديد تعاقده حتى صيف 2024.

محمود علاء

النادي : الزمالك

الزمالك

الزمالك جدد عقد لاعبه بعدما كد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك أن التجديد لمحمود علاء يأتي فى إطار السياسة التى ينتهجها الزمالك للحفاظ على القوام الأساسي للفريق وبداية لتمديد عقود لاعبين آخرين بين صفوف الفريق فى الفترة القادمة.

وقال علاء عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتشرف بإستكمال مسيرتي وتجديد تعاقدى مع نادي الزمالك".

أخبار متعلقة
رسميا - الزمالك يجدد تعاقد محمود علاء مران الزمالك - تعافي حازم إمام من الإصابة.. وتدريبات خاصة لـ علاء ومصطفى محمد وعمر السعيد ميدو يحكي قصة تحويله لـ محمود علاء من الأهلي لـ الزمالك "الهداف" محمود علاء يفتتح أهداف دوري ما بعد الإيقاف

وتابع "أشكر مرتضي منصور وأمير مرتضي وشكر كبير لجمهور نادي الزمالك وأتمني أن أكون عند حسن ظنكم".

وأتم "أعدكم جميعا بالقتال داخل الملعب من أجل تحقيق الألقاب والبطولات ورسم البهجه علي وجه كل زملكاوى".

وانضم محمود علاء لصفوف الزمالك في عام 2017 قادما من وادي دجلة.

ولعب علاء البالغ من العمر 29 عاما بقميص الزمالك حتى الآن 109 مباراة في مختلف البطولات.

وسجل المدافع الهداف 32 هدفا بقميص الزمالك حتى الآن.

كما فاز مع الأبيض بـ6 بطولات بواقع مرتين كأس مصر ومرة للسوبر المصري والكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي.

بالإضافة إلى بطولة السوبر المصري السعودي.

محمود علاء الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
وكيله: ساسي لديه اتفاق مبدئي للاستمرار مع الزمالك.. الأمور مؤجلة لما بعد إفريقيا 12 دقيقة | الدوري المصري
الإنتاج الحربي لـ في الجول: مختار لم يبلغنا بالاستقالة وربما هي نرفزة ملعب 42 دقيقة | الدوري المصري
تشاتشيتش: أجهز جميع اللاعبين قبل مواجهات الكونفدرالية.. وتحديد موعد عودة السعيد وترواري 57 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - الاتحاد يتوج بلقب كأس مصر على حساب الأهلي ساعة | رياضات أخرى
أنتوي: بيراميدز هدفه التتويج بالكونفدرالية ساعة | الدوري المصري
بيراميدز: ما يشاع عن رغبة فتحي في عدم إتمام تعاقده معنا غير صحيح.. ولا جديد بشأن رمضان ساعة | الدوري المصري
مختار مختار يعلن رحيله عن الإنتاج الحربي: اللاعبون لا ينفذون ما أطلبه في الملعب ساعة | الدوري المصري
محمود علاء: أعدكم جميعا بالقتال ورسم البهجه علي وجه كل زملكاوى ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي 2 مروان محسن لـ في الجول: لقطة التسلل؟ وكأنها هي سبب كل ما حدث.. حسبنا الله ونعم الوكيل 3 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 وليد سليمان لـ في الجول: أنا في المستشفى.. لم أتعمد إيذاء عبد الشافي
قد ينال إعجابك