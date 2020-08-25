سكاي: تشيلويل إلى تشيلسي "أوشكت على الانتهاء"

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن صفقة بن تشيلويل لصفوف تشيلسي "أوشكت على الإنتهاء" وسيتم الإعلان عنها يوم غدا الأربعاء.

وسيكلف الظهير الأيسر الإنجليزي الفريق اللندني 50 مليون جنيه إسترليني، خاصة أن عقده ينتهي مع ليستر سيتي في صيف 2024.

تأهل تشيلسي على حساب ليستر سيتي لدوري أبطال أوروبا وتأهل الثعالب للدوري الأوروبي في المقابل جعل الدولي الإنجليزي يسعي للرحيل.

وسيكون تشيلويل البالغ 24 عاما ثالث صفقات البلوز بعد حكيم زياش وتيمو فيرنر القادمين من أياكس الهولندي وريد بول لايبزج على الترتيب.

قدوم تشيلويل سيفتح الباب لرحيل الإيطالي صاحب الأصول البرازيلية إيمرسون بالميري في ظل اهتمام إنتر بالحصول على خدماته.

ولن يكون تشيلويل صفقة تشيلسي الوحيدة، بل سينضم له تياجو سيلفا مدافع باريس سان جيرمان السابق والذي سيجري الكشف الطبي يوم الخميس المقبل.

فيما تقترب صفقة كاي هافريتز لاعب وسط باير ليفركوزن الإنجليزي من الانتهاء بين الطرفين.

الظهير الإنجليزي صاحب الـ 23 عاما بدأ مسيرته الكروية مع فريق ليستر وتدرج مع فرق الشباب حتى وصل للفريق الأول.

ولعب تشيلويل معارا لفترة قصيرة مع هدرسفيلد، قبل أن يعود ويبدأ مسيرته مع ليستر.

وشارك تشيلويل في 123 مباراة مع الفريق الأول لليستر ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 12.

مركز الظهير الأيسر كان صداعا في رأس لامبارد، فلم يقدم الثنائي ماركوس ألونسو وإيمرسون بالميري ما يشفع له بالحفاظ على اللعب في تشكيل فرانك.

لامبارد اضطر لتغيير مركز قائده سيزار أزبيليكويتا ليلعب كظهير أيسر في العديد من المباريات قبل نهاية الموسم، وهو المركز الذي لم يلعب به سيزار منذ ولاية جوزيه مورينيو الثانية مع البلوز.

فرانك استخدم أزبيليكويتا، وكذلك قام بتصعيد الشاب ريس جيمس من أجل محاولة الوصول لحل لأزمة الظهير الأيسر. ريس قدم أداءً جيدا ولكنه في النهاية ما زال شابا صغيرا.

ولحل صداع لامبارد، اتجه البلوز لـ تشيلويل، فهل سيكون المُسكن المطلوب لآلام فرانك؟