النني يسجل هدفا جميلا في انتصار أرسنال الودي على ميلتون دونز

فاز أرسنال وديا اليوم الثلاثاء على منافسه ميلتون كينز دونز بأربعة أهداف لهدف استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

وسيبدأ أرسنال الموسم الجديد بملاقاة ليفربول السبت المقبل في إطار كأس الدرع الخيرية في ملعب ويمبلي.

وشهدت المباراة تسجيل محمد النني لاعب خط وسط أرسنال لهدف اللقاء الأول بتسديدة جميلة من منتصف الملعب.

سجل أهداف أرسنال بعد النني كل من إيدي نكيتاه ومكجونيس ونيلسون من ركلة جزاء.

فيما جاء هدف ميلتون دونز الوحيد عن طريق لاعب أرسنال روب هولدنج بالخطأ في مرماه.

وشارك النني في اللقاء لـ62 دقيقة قبل أن يتم استبداله.

وكان النني عاد لأرسنال بعد الموسم الماضي الذي قضاه معارا رفقة بيشكتاش التركي.

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