انتهت نهائي كأس السلة - الاتحاد (76) × الأهلي (73).. الكأس في اسكندرية

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 20:47

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - نهائي كأس مصر للسلة

يلعب الأهلي أمام الاتحاد السكندري في نهائي كأس مصر لكرة السلة لموسم 2019 -2020.

ويذاع اللقاء على قناة نايل سبورت وأون تايم سبورتس 2.

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75-73 اشتعال اللقاء والتقدم للاتحاد

72-61 ثلاثية تعيد الفارق للاتحاد

انطلاق الفترة الرابعة

نهاية الربع الثالث

59-54 التقدم للاتحاد واشتعال اللقاء

57-49 التقدم للاتحاد السكندري

49-41 صحوة أهلاوية

نهاية الربع الثاني بتقدم الاتحاد السكندري 49-36

49-35 الأهلي يسعى لتقليص الفارق

43-27 اتساع الفارق

36-26 تفوق سكندري مستمر

31-26 التقدم ما زال للاتحاد

انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول 25-20

25-17 ثلاثية جديدة للاتحاد

17-13 للاتحاد السكندري

13-11 تقدم الأهلي من جديد

11-10 التقدم للاتحاد السكندري

7-4 رميتين ناجحتين للاتحاد

7-2 إيهاب أمين يتقدم من جديد

5-2 الأهلي إيهاب أمين من جديد

3-2 الاتحاد يعود عن طريق أحمد الصباغ

3-0 الأهلي إيهاب أمين

انطلاق الربع الأول

كرة سلة كأس مصر الأهلي الاتحاد
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