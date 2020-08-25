شاهد – النني يسجل هدفا من منتصف الملعب في مشاركته الأولى مع أرسنال
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 19:16
كتب : FilGoal
سجل محمد النني لاعب خط وسط أرسنال هدفا جميلا من منتصف الملعب في شباك ميلتون كينز دونز في لقاء ودي يجمع بين الفريقين.
ويواجه أرسنال نظيره ميلتون دونز في إطار الاستعداد لمواجهة ليفربول السبت المقبل في كأس الدرع الخيرية.
وعاد النني من إعارة لمدة موسم قضاه في صفوف بيشتكاش التركي.
واستغل النني تقدم الحارس من مرماه وسدد كرة جميلة من منتصف الملعب ليعلن عن تقدم أرسنال.
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