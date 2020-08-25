شاهد – النني يسجل هدفا من منتصف الملعب في مشاركته الأولى مع أرسنال

سجل محمد النني لاعب خط وسط أرسنال هدفا جميلا من منتصف الملعب في شباك ميلتون كينز دونز في لقاء ودي يجمع بين الفريقين.

ويواجه أرسنال نظيره ميلتون دونز في إطار الاستعداد لمواجهة ليفربول السبت المقبل في كأس الدرع الخيرية.

وعاد النني من إعارة لمدة موسم قضاه في صفوف بيشتكاش التركي.

واستغل النني تقدم الحارس من مرماه وسدد كرة جميلة من منتصف الملعب ليعلن عن تقدم أرسنال.

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