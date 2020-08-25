إنتر يعلن استمرار كونتي في منصبه بعد الاجتماع مع الإدارة

أعلن إنتر ميلان استمرار مدربه أنطونيو كونتي في منصبه بعد نهاية اجتماعه مع الإدارة اليوم الثلاثاء.

وأوضح إنتر في بيان مقتضب عبر موقعه الرسمي أنه خلال الاجتماع تم الاتفاق على الاستمرار سويا لمواصلة مشروع النادي.

وتولى كونتي تدريب إنتر ميلان العام الماضي بعقد يمتد لصيف عام 2022.

ولم يتوج النيراتزوري بأي بطولة مع كونتي في أول موسم له مع الفريق إذ أنه حل ثانيا في الدوري الإيطالي وخسر نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية.

وقال كونتي عقب مواجهة إشبيلية إنه لا يعرف إن كان سيستمر في منصبه أم لا وأن كل شيء مرهون باجتماعه مع إدارة النادي.

قبل أن يعلن إنتر اليوم استمرار المدرب صاحب الـ51 في منصبه رسميا.

وخاض كونتي مع إنتر 53 مباراة في كل البطولات فاز في 32 لقاء وتعادل في 12 وخسر 9.

وسجل الفريق معه 11 هدفا واستقبل 53.