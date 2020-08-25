الزمالك يعلن موعد مواجهتي الرجاء

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك موعد مباراتي الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أمير مرتضى أن مباراة الذهاب بين الفريقين ستقام في المغرب في 25 سبتمبر المقبل.

على أن يقام لقاء الإياب في مصر في الثاني من شهر أكتوبر.

ويواجه الفائز من تلك المباراة المنتصر من نصف النهائي الآخر بين الأهلي والوداد المغربي.

ويطمح الزمالك للتأهل إلى النهائي للمرة الأولى منذ عام 2016 حينما بلغ تلك المرحلة ولكنه خسر أمام ماميلودي صن داونز.

وتوج الزمالك بلقب دوري أبطال إفريقيا خمس مرات في تاريخه.

ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب يوم الخميس المقبل في إطار الجولة 22 من الدوري المصري.