مانشستر سيتي: أجويرو سيرحل عن النادي في الوقت الذي يحدده

أكد خلدون المبارك رئيس نادي مانشستر سيتي أن المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مستمرا مع الفريق حتى يقرر هو الرحيل.

سيرخيو أجويرو النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

ونقلت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" تصريحات المبارك قائلا: "لقد كنا محظوظين للغاية بسبب وجود لاعب مثل أجويرو معنا على مر ا لسنوات السابقة".

وأضاف "أن يكون لديك لاعبين مثل دافيد سيلفا وفينسينت كومباني وبابلو زاباليتا وأجويرو من الذين تمسكوا بالنادي فهذا أمر رائع للغاية".

وأكمل "هذا ما يخبرني به صوابي، إنهم جزء من الحمض النووي لهذا النادي وقراراتهم سواء بالاستمرار أو الرحيل ترجع إلى شعورهم".

وواصل "الأمر نفسه حدث مع كومباني ورحل عندما شعر أنه الوقت المناسب لمغادرة النادي".

وأتم تصريحاته "سيرجيو سيكون معنا وسنعمل معا وهذا أمر طبيعي جدا، سواء هذا العام أو العام الذي يليه".

وانضم أجويرو البالغ من العمر 32 عاما لصفوف مانشستر سيتي قادما من أتليتكو مدريد عام 2011.

ولعب المهاجم الأرجنتيني مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي 32 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 32 هدفا.