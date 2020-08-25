كلوب: بايرن محظوظ

يرى يورجن كلوب مدرب ليفربول أن بايرن ميونيخ كان أكثر المستفيدين من تغير رزنامة كرة القدم في أوروبا بسبب فيروس كورونا.

لكن الألماني شدد أن الفريق البافاري استحق التتويج بدوري أبطال أوروبا الذي حسمه يوم الأحد بهدف أمام باريس سان جيرمان.

وقال كلوب في حواره مع قناة ZDF الألمانية:"من الصعب كتابة تاريخ إضافي في 8 أشهر".

وواصل "هانزي (ديتر فليك مدرب بايرن) كان محظوظا بما يكفي لتقديم عمل مميز. طرفا النهائي يمتلكان فريقين رائعين، لكن بايرن أراد اللقب أكثر من باريس الذي سعى للفوز بكل شيء".

وأتم "بايرن كان محظوظا، لكنهم لم يحتاجوا الكثير. ولذلك استحقوا الفوز. يكون أمرا رائعا لو لعبت أفضل مباريات الموسم في النهائي، لكن ذلك لا يحدث كثيرا".

وانتزع بايرن الكأس السادسة في تاريخه بدوري الأبطال في نسخة استثنائية جرت مبارياتها بنظام الدورة المجمعة بدءا من الدور ربع النهائي بسبب ضيق الوقت.

وتوج بايرن بالثلاثية للمرة الثانية في تاريخه بعدما حققها في 2013 مع المدرب يوب هاينكس.

ويلعب بايرن ضد إشبيلية، بطل الدوري الأوروبي، في كأس السوبر الأوروبي في 24 سبتمبر المقبل في بودابست عاصمة المجر.

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