تقرير: سيتي يراجع موقفه المالي من أجل ميسي

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 09:44

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

مع الخروج المحتمل للساحر الأرجنتيني من برشلونة، تبقى أندية معدودة قادرة على التعاقد مع ليونيل ميسي، ومنها الثري مانشستر سيتي وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتبط سيتي أكثر من مرة بميسي نظرا لوجود المدرب بيب جوارديولا الذي مضى سنوات مجد في برشلونة كان بطلها اللاعب الأعسر.

وبعد صدور تقارير تشير إلى رغبة ميسي في الرحيل عن برشلونة، بدأ سيتي يراجع موقفه المالي تمهيدا للتقدم بعرض للحصول على قائد برشلونة، وفقا لما ذكرته شبكة ESPN.

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وكتبت الأخيرة أن سيتي يدرس إمكانية تعاقده مع ميسي دون خرق لوائح اللعب المالي النظيف.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد ميسي (33 عاما) 700 مليون يورو. ويمتد العقد إلى 2021.

وقالت تقارير إن قائد الأرجنتين لا يريد الاستمرار في برشلونة رغم إقالة المدرب كيكي سيتيين وتعيين رونالد كومان بدلا منه والذي يمهد لثورة في قائمة الفريق.

وارتبط اسم ميسي في وقت سابق بفريق إنتر ميلان لكن مسؤولي النادي الإيطالي نفوا ذلك.

ويلعب ميسي في برشلونة منذ كان في الـ14 من عمره، توج مع النادي بـ33 لقبا وصار أكثر من سجل له عبر التاريخ برصيد 634 هدفا.

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