اتحاد الكرة: هذا الموعد الأقرب لنهاية الدوري وفاصل أسبوعين عن الموسم الجديد

قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إن الدوري المصري سينتهي في نهاية شهر أكتوبر أو بداية نوفمبر المقبل.

وتحدث العطار عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "الموعد الأقرب لنهاية الدوري نهاية شهر أكتوبر أو الأسبوع الأول في نوفمبر".

وواصل "الفاصل بين الموسم الحالي والمقبل سيكون في حدود الأسبوعين".

وبسؤاله عن مباريات كأس مصر أجاب "يحاول حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات وضع مباريات البطولة في الأيام المتاحة من الموسم الجاري".

وأتم "نعمل على قدم وساق لنهاية الموسم بأفضل شكل".

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