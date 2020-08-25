اتحاد الكرة: هذا الموعد الأقرب لنهاية الدوري وفاصل أسبوعين عن الموسم الجديد
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 01:09
كتب : FilGoal
قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إن الدوري المصري سينتهي في نهاية شهر أكتوبر أو بداية نوفمبر المقبل.
وتحدث العطار عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "الموعد الأقرب لنهاية الدوري نهاية شهر أكتوبر أو الأسبوع الأول في نوفمبر".
وواصل "الفاصل بين الموسم الحالي والمقبل سيكون في حدود الأسبوعين".
وبسؤاله عن مباريات كأس مصر أجاب "يحاول حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات وضع مباريات البطولة في الأيام المتاحة من الموسم الجاري".
وأتم "نعمل على قدم وساق لنهاية الموسم بأفضل شكل".
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