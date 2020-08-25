اتحاد الكرة: هذا الموعد الأقرب لنهاية الدوري وفاصل أسبوعين عن الموسم الجديد

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 01:09

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم

قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إن الدوري المصري سينتهي في نهاية شهر أكتوبر أو بداية نوفمبر المقبل.

وتحدث العطار عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "الموعد الأقرب لنهاية الدوري نهاية شهر أكتوبر أو الأسبوع الأول في نوفمبر".

وواصل "الفاصل بين الموسم الحالي والمقبل سيكون في حدود الأسبوعين".

أخبار متعلقة
عمرو زكي: طريقة مصطفى محمد تشبهني.. ومروان محسن لا يركز في الملعب المصري: سيمبوري اختفى.. سنتخذ الإجراءات القانونية ضده المقاولون العرب يوضح حقيقة طلب استعارة مروان محسن

وبسؤاله عن مباريات كأس مصر أجاب "يحاول حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات وضع مباريات البطولة في الأيام المتاحة من الموسم الجاري".

وأتم "نعمل على قدم وساق لنهاية الموسم بأفضل شكل".

اقرأ أيضا:

سيدة بايرن ميونيخ الحديدية

عبد الشافي ينفي الخلافات مع مرتضى منصور

في الدوري اتحاد الكرة
نرشح لكم
أخر الأخبار
اتحاد الكرة: هذا الموعد الأقرب لنهاية الدوري وفاصل أسبوعين عن الموسم الجديد ساعة | الدوري المصري
عمرو زكي: طريقة مصطفى محمد تشبهني.. ومروان محسن لا يركز في الملعب ساعة | الدوري المصري
المصري: سيمبوري اختفى.. سنتخذ الإجراءات القانونية ضده ساعة | الدوري المصري
المقاولون العرب يوضح حقيقة طلب استعارة مروان محسن 2 ساعة | الدوري المصري
بعد شرائه بشكل نهائي.. كوكا يقود أولمبياكوس لفوز ودي في بروفة نهائي الكأس 2 ساعة | المحترفون
متعب يعتذر لـ مروان محسن: لم أقصد أي شيء.. وأطالب الجمهور بعدم التطاول بل الانتقاد الفني 2 ساعة | الدوري المصري
15 رسالة نارية من عبد الحفيظ.. الهدف الأكبر والشماتة و"من يريد الرحيل عن الأهلي ألف سلامة" 2 ساعة | الدوري المصري
سبورت: من أجل عيون نيمار.. باريس سان جيرمان مهتم بـ سواريز 3 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي 2 مروان محسن لـ في الجول: لقطة التسلل؟ وكأنها هي سبب كل ما حدث.. حسبنا الله ونعم الوكيل 3 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 وليد سليمان لـ في الجول: أنا في المستشفى.. لم أتعمد إيذاء عبد الشافي
قد ينال إعجابك