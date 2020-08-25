المصري: سيمبوري اختفى.. سنتخذ الإجراءات القانونية ضده

أعلن النادي المصري عن "اختفاء" لاعبه سعيدو سيمبوري، وبالتالي اتخاذ كل الإجراءات القانونية في حقه.

سعيدو سيمبوري النادي : المصري المصري

وصرّح حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري: "سيمبوري اختفى قبل مباراة المقاصة".

وواصل عبر أون تايم سبورتس 2: "حاولنا الوصول إليه بشتى الطرق، لكن هواتفه جميعا مغلقة".

وأضاف: "حتى وكيله لم يستطع الوصول إليه".

وأتم: "سنتخذ كل الإجراءات القانونية في حقه، لأنه تحصل على كل حقوقه المادية وليس هناك أي مشاكل".

سيمبوري (27 عاما) انضم إلى المصري قادما من الداخلية في 2019.

وخاض سيمبوري 29 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع هدفا وحيدا.

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