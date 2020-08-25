المقاولون العرب يوضح حقيقة طلب استعارة مروان محسن

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 00:02

كتب : FilGoal

مروان محسن أمام صن داونز

أوضح نادي المقاولون العرب حقيقة طلب استعارة مروان محسن مهاجم الأهلي في سوق الانتقالات المقبل.

وصرّح محمد عادل المشرف العام على الكرة في المقاولون: "استعارة مروان؟ هذه أول مرة أسمع ذلك الكلام".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2: "لم يتم التطرق لهذا الأمر في حديثنا مع الجهاز الفني أو أي شخص".

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وأتم: "كل الاحترام للاعب مروان محسن".

وكان مروان محسن قد تلقى انتقادات قوية بعد هزيمة فريقه الأهلي أمام الزمالك 1-3 في الدوري المصري قبل يومين.

ونفى تامر النحاس وكيل اللاعب الأنباء المتداولة عن رغبته في الخروج من الفريق على سبيل الإعارة.

وقال النحاس لـ FilGoal.com: "كل ما قيل بشأن طلب مروان محسن الخروج للإعارة ليس له أساس من الصحة".

وشدد النحاس "هذا لم يحدث من الأساس ولم يطلب اللاعب أي شيء بخصوص ذلك".

وعن تراجع الأهلي في إتمام تجديد اللاعب قال: "هذا أيضا غير صحيح".

وأوضح النحاس "من المفترض أن يتم تسجيل العقود الجديدة في نوفمبر المقبل عندما يفتح باب القيد للموسم الجديد".

وأتم تصريحاته "مروان محسن بعيدا عن العقد الجديد متبقي له موسم آخر بخلاف الموسم الجاري".

وكان مروان محسن قد رد عبر FilGoal.com عقب اللقاء على تلك الانتقادات. (من هنا)

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