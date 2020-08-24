فان دير سار يعلنها: اتفقنا مع فان دي بيك وأونانا على الرحيل عن أياكس

أعلن إدوين فان دير سار المدير الرياضي لأياكس أمستردام اتفاق ناديه مع دوني فان دي بيك وأندي أونانا لاعبي الفريق على الرحيل خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال فان دير سار لصحيفة "هيت بارول" الهولندية اليوم الإثنين: "سوق الانتقالات بدأ في شهر أغسطس، والدوريات الكبرى ستعود وبالتالي سيتم الحفاظ على تدفق الأموال، لكن بالتأكيد ستكون القيمة السوقية للاعبين منخفضة قليلا ولكن ليس كثيرا".

وأكمل "بناء على أدائهم وطموحهم فبعض اللاعبين يريدون الانتقال للخارج وتم الاتفاق مع فان دي بيك وأونانا ونيكولاس تاجليافيكو على ذلك، لكن سننظر للسوق إن كان ينهار بالفعل أم لا".

وأتم فان دير سار "بالنسبة لأونانا وفان دي بيك فربما يبقيان لعام آخر، لكن بالنسبة لتاجليافيكو فالأمر مختلف قليلا بالنظر لسنه".

فان دي بيك صاحب الـ23 عاما يعد هدفا لقطبي إسبانيا وبعض أندية الدوري الإنجليزي، أما أونانا فمُرشح للانتقال إلى تشيلسي.

أما تاجليافيكو صاحب الـ27 عاما فمرشح للانتقال إلى ليستر سيتي.

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