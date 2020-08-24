تقرير: ظهير أنجيه الفرنسي يدخل ضمن اهتمامات برشلونة

دخل ريان آيت نوري ظهير أيسر فريق أنجيه الفرنسي ضمن دائرة اهتمامات برشلونة للأهداف المطلوبة في الفريق خلال الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن برشلونة وضع ريان آيت نوري ضمن اهتماماته لدراسة إمكانية التعاقد معه وتدعيم الجبهة اليسرى في الفريق.

ويقترب جوردي ألبا الظهير الأيسر الأساسي في برشلونة من الرحيل عن صفوف الفريق بعدما أبلغه رونالد كومان المدير الفني بعدم الاعتماد عليه في الموسم المقبل.

ريان آيت نوري البالغ من العمر 19 عاما لعب مع أنجيه في الدوري الفرنسي الموسم الماضي 20 مباراة صنع خلالهم 3 أهداف.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن تواصل إيريك أبيدال المدير الرياضي السابق في برشلونة مع مواطنه ريان آيت نوري من أجل الانضمام للفريق الكتالوني، وذلك قبل إقالته من منصبه قبل عدة أيام.

ومن المحتمل رحيل العديد من اللاعبين عن برشلونة خلال الصيف الجاري وعلى رأسم لويس سواريز وإيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي وأرتورو فيدال وجوردي ألبا.

ولم يحسم كومان حتى الآن مصير كل من سيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبيرتو.