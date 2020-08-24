المنصورة لـ في الجول: حل أزمة استاد المنصورة والفريق يعود للتدرب عليه

الإثنين، 24 أغسطس 2020 - 21:34

كتب : رضا السنباطي

المنصورة

كشف نادي المنصورة عن انتهاء أزمة منع الفريق من التدرب على استاد المنصورة.

وصرّح محمد صلاح المشرف العام على الكرة في نادي المنصورة لـ FilGoal.com: "تم حل أزمة استاد المنصورة".

وأكمل: "حدث ذلك بعد تواصل مجلس إدارة النادي مع مديرية الشباب والرياضة".

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وأضاف: "الفريق خاض معسكر الإعداد في جمصة، وتم الاتفاق على 3 وديات قبل استئناف مباريات الدوري".

وواصل: "الفريق سيخوض تدريباته ومبارياته الودية والرسمية على استاد المنصورة".

وأكمل: "المنصورة كان يتدرب على ملعب النادي بعد العودة من التوقف ثم خوض المعسكر".

وأتم: "سنواجه الزرقا الخميس المقبل على استاد الزرقا، ثم البلدية على استاد المنصورة، وسيتم تحديد اللقاء الثالث لاحقا".

ويحتل المنصورة المركز الرابع في مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية المصري، برصيد 30 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ألعاب دمنهور المتصدر.

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