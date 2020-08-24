غزل المحلة لـ في الجول: الزمالك سدد مليون ونصف من قيمة انتقال إمام عاشور

الإثنين، 24 أغسطس 2020 - 21:15

كتب : رضا السنباطي

احتفالات الزمالك بالفوز بالسوبر المصري

صرّح حسام عزو المشرف العام على الكرة في غزل المحلة، أن ناديه تلقى مليون ونصف المليون جنيه من قيمة انتقال إمام عاشور إلى الزمالك.

وقال عزو لـ FilGoal.com: "أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك، وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة، قاما بدفع مبلغ مليون ونصف المليون جنيهمن قيمة انتقال إمام عاشور خلال زيارتهما للنادي".

وأوضح: "يتبقى مبلغ تم الاتفاق على سداده على 4 أشهر".

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إمام عاشور (22 عاما) انضم إلى الزمالك مطلع الموسم قادما من غزل المحلة في عقد يمتد لـ5 سنوات.

ولم يشارك عاشور مع الزمالك سوى في 4 مباريات، إذ تم إيقافه حتى نهاية الموسم على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري في الإمارات، قبل أن تُخفَض العقوبة إلى 10 مباريات.

ويصبح إمام عاشور لائقا للمشاركة في المباريات عقب مواجهة طلائع الجيش يوم 6 سبتمبر، وستكون المباراة الأولى وفقا لترتيب الجدول، هي مواجهة سموحة.

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