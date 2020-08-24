كرة سلة – سيدات هليوبوليس بطلات لكأس مصر بالفوز على سموحة

الإثنين، 24 أغسطس 2020 - 20:37

كتب : FilGoal

سيدات سلة هيليوبوليس - كأس مصر

فاز نادي هليوبوليس بلقب كأس مصر للسيدات للمرة الأولى في تاريخ النادي، بعد الانتصار على سموحة في المباراة النهائية.

وحقق هليوبوليس الفوز بنتيجة 83-71، ليحصد اللقب التاريخي.

ويشرف على تدريب سيدات هليوبوليس إيهاب الألفي المدير الفني السابق للأهلي.

أخبار متعلقة
قائمة بيراميدز – غياب عبد الله السعيد أمام الإنتاج الحربي كرة يد – الأهلي يتعاقد مع محمود نعمان.. ويجدد عقد ممدوح طه منافس بيراميدز - هورويا لـ في الجول: نجحنا في استعادة جوازات السفر بعد سرقتها

كما توج سبورتنج بالمركز الثالث في الكأس، بالفوز على الجزيرة بنتيجة 81-43 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

كأس مصر لكرة اليد للسيدات
نرشح لكم
أخر الأخبار
صحفي بي بي سي يكشف كواليس رغبة ميسي في الرحيل 5 دقيقة | أوروبا
الإنتاج: مختار تراجع عن قرار الرحيل.. وهذا موقف مجدي عبد العاطي 16 دقيقة | مصر
سلة - قائد الاتحاد لـ في الجول: هدفنا تحقيق الخماسية.. ولا يهم من نواجه في نهائي الدوري 53 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر تقديم ترينكاو: بالطبع أرغب في استمرار ميسي.. محاكاة فيجو؟ أريد كتابة قصتي 55 دقيقة | أوروبا
منافس الأهلي - فيروس كورونا يواصل ضرب الوداد.. ارتفاع عدد الحالات إلى 14 57 دقيقة | إفريقيا
مصدر مقرب من موهبة بريمييرو لـ في الجول: النادي ينتظر عرض بيراميدز الثاني وسط اهتمام أوروبي ساعة | الدوري المصري
مدير برشلونة: ميسي لم يبلغنا بعدم رغبته في التدرب مع الفريق.. نريد بناء المستقبل بوجوده ساعة | أوروبا
سلة - فريدة وائل لـ في الجول: استغلينا فترة التوقف وحققنا الكأس.. وجهتي المقبلة؟ عقب نهاية الموسم ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي 2 مروان محسن لـ في الجول: لقطة التسلل؟ وكأنها هي سبب كل ما حدث.. حسبنا الله ونعم الوكيل 3 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 وليد سليمان لـ في الجول: أنا في المستشفى.. لم أتعمد إيذاء عبد الشافي
قد ينال إعجابك