قائمة بيراميدز – غياب عبد الله السعيد أمام الإنتاج الحربي

أعلن أنتي تشاتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز، عن قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري المصري.

وشهدت القائمة غياب القائد عبد الله السعيد هداف الدوري للإصابة.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 39 نقطة.

قائمة بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – مهدي سليمان

الدفاع: علي جبر – رجب بكار – أحد أيمن منصور – عمر جابر – طارق طه – محمد حمدي – عبد الله بكري

الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد فتحي – أحمد توفيق – محمد فاروق – إبراهيم حسن – إسلام عيسى – عمر العيوني – إبراهيم عادل – محمود حمادة

الهجوم: جون أنتوي – دودو الجباس

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