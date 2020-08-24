منافس بيراميدز - هورويا لـ في الجول: نجحنا في استعادة جوازات السفر بعد سرقتها

كشف إمباي لاسيسي مدير الكرة في نادي هورويا كوناكري الغيني نجاح ناديه في العثور على جوازات سفر اللاعبين "التي سُرقت قبل أسبوع".

وقال مدير الكرة في نادي هورويا: "نجحنا في استعادة جوازات السفر المفقودة، إذ نجحت الأجهزة الأمنية في العثور عليها في مدينة راتوما بعد أن تمت سرقتها منذ أسبوع مضى".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الشرطة تحقق الآن مع الذين استولوا عليها".

وتابع "هناك بعض الأشخاص هم من أخبروا الشرطة على من قام بعملية السرقة وسنقوم بمكافأتهم مثل ما وعد رئيس النادي".

وأكمل حديثه قائلا: "في الأيام المقبلة سنبدأ حجز تذاكر السفر للمغرب لدخول معسكر مغلق هناك استعدادا لـ بيراميدز".

وواصل "نحن نستمر في عملية الاستعداد والتدريبات لمباراة بيراميدز وسنخوض مباريات ودية كثيرة في المغرب".

وأشار "لدينا أخبار جيدة اليوم أيضا وهى مشاركة حارس الفريق خاديم ندايي في التدريبات بعد أن غاب لمدة 16 شهرا بسبب الإصابة التي تعرض لها بكسر مضاعف في الساق في مباراة الوداد في أبريل من العام الماضي".

وحدد كاف يوم 22 من شهر سبتمبر موعدا لمباراتي نصف نهائي الكونفدرالية بمدينتي الدار البيضاء والرباط.

يواجه بيراميدز فريق هورويا الغيني على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وفي نفس اليوم يلعب نهضة بركان أمام حسنية أغادير على ملعب مولاي عبد الله في الرباط.

وتقام المباراة النهائية يوم 27 سبتمبر على ملعب مولاي عبد الله في الرباط.

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