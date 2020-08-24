كرة يد – الأهلي يتعاقد مع محمود نعمان.. ويجدد عقد ممدوح طه

الإثنين، 24 أغسطس 2020 - 19:50

كتب : حسام نور الدين

محمود نعمان - يد الأهلي

أعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع محمود نعمان لينضم لفريق الرجال لكرة اليد، بعقدٍ يمتد لـ4 سنوات في صفقة انتقال حر.

وأوضح رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي في الأهلي، أن اللاعب انضم إلى التدريبات الجماعية تحت قيادة طارق محروس.

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كما جدد الأهلي عقد لاعبه ممدوح طه لـ3 سنوات مقبلة.

وأشار رؤوف عبد القادر إلى أن تجديد عقد اللاعب يأتي "في إطار توجيهات مجلس الإدارة بالحفاظ على العناصر الأساسية للمنافسة على كل الألقاب".

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