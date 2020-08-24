موندو ديبورتيفو: كومان أخبر كوتينيو بالاعتماد عليه في برشلونة

بعد أشهر من التقارير التي تناولت إمكانية رحيله، يبدو أن مصير فيليبي كوتينيو النهائي سيكون البقاء في برشلونة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ذكرت أن رونالد كومان مدرب برشلونة يعوّل على كوتينيو في الموسم المقبل.

في الواقع، التقرير ذكر أن كومان هاتف كوتينيو بالفعل هذا الصباح، وهنأه على تتويجه بدوري أبطال أوروبا الليلة الماضية بقميص بايرن ميونيخ على حساب باريس سان جيرمان.

وكان كومان حريصا على إطلاع كوتينيو إنه جزء من مخططاته في مشروعه الجديد.

الصحيفة ذكرت أن كوتينيو سيسافر من لشبونة مباشرةً إلى بلاده البرازيل للاجتماع بعائلته التي لم يرها منذ فترة طويلة.

بل أفادت كذلك أنه من المرجح أن يعود لـ برشلونة بعد أسبوع للانضمام إلى المجموعة في بداية فترة الإعداد يوم الإثنين المقبل.

فعلى الرغم من أحقيته بالحصول على إجازة أطول من زملائه بسبب خوضه نهائي دوري الأبطال؛ يرغب كوتينيو في التواجد منذ اليوم ليحجز مكانا أساسيا ضمن خطط كومان.

ويمتد عقد كوتينيو مع برشلونة حتى صيف 2023، ولعب معارا هذا الموسم إلى بايرن ميونيخ.

ورغم عدم مشاركرته بشكلٍ أساسي مع الزعيم البافاري، إلا أنه توج بثلاثية الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا.

وساهم كوتينيو في إقصاء فريقه الأصلي برشلونة من الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، بتسجيله هدفين وصناعته لآخر في الانتصار العريض بثمانية أهداف مقابل هدفين.

كوتينيو (28 عاما) انضم إلى برشلونة في شتاء 2018 مقابل 145 مليون يورو قادما من ليفربول.

مع برشلونة، خاض كوتينيو 76 مباراة، سجل خلالها 21 هدفا، ولم يصنع سوى 11 هدفا.

بينما خاض مع بايرن ميونيخ 38 مباراة، مسجلا 11 هدفا، وصانعا 9 أهداف.

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