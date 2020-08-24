كومان: أشعر بالحزن من أجل باريس.. قدّموا مباراة مذهلة

اعترف كينجسلي كومان لاعب بايرن ميونيخ، بتعاطفه مع فريقه الأسبق باريس سان جيرمان بعد الفوز عليه في نهائي دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونيخ حصد لقب أبطال أوروبا بفوزه على سان جيرمان 1-0 على ملعب النور في لشبونة، هدف سجله كومان في شباك الفريق الذي ترعرع بصفوفه.

وصرّح كومان بعد المباراة: "يتملكني شعور غير عادي، أشعر بكثير ممن البهجة".

وأضاف عبر إذاعة مونت كارلو: "لكني أشعر بالحزن أيضا من أجل باريس سان جيرمان".

وتابع: "الأمر يجرح قلبي قليلا، رغم أن انتمائي لـ بايرن بنسبة 100% كما قلت سابقا".

وواصل: "حاولنا السيطرة على المباراة منذ بدايتها".

وأشار: "باريس سان جيرمان شن الهجمات المرتدة، وكنا على دراية أنها ستكون خطيرة".

وأتم: "باريس سان جيرمان قدّم مباراة مذهلة، ونحن كذلك، كان نهائيا مميزا".













































































الفرنسي كينجسلي كومان سجّل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 بضربة رأسية.

وُلد في باريس، وفي عُمر الثامنة انضم إلى باريس سان جيرمان، وقضى في صفوفه 10 سنوات من الترعرع والمراهقة.. لكنه في النهاية كان كابوس النادي الفرنسي العاصمي.

باريس سان جيرمان الذي قضى 9 سنوات في إنفاق مئات الملايين من اليوروهات في شراء أعتى نجوم كرة القدم، أدرك اليوم أنه كان في حاجة إلى تجنُب الاستغناء فقط عن مراهق في الثامنة عشر من عمره قبل 6 سنوات، حتى يحصد دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونيخ حصد اللقب السادس في تاريخه، ليعادل ليفربول في المركز الثالث على سلم الألقاب، خلف ريال مدريد وميلان.

كما حصّد بايرن ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن حققها في 2013.

بايرن حصد اللقب بانتصاره في كل مبارياته الـ11 التي خاضها، وهذا أمر يتحقق لأول مرة على الإطلاق في تاريخ البطولة.

النهائي كان الثاني في التاريخ بين طرفين من فرنسا وألمانيا، بعد نهائي 1976 بين بايرن ميونيخ وسانت إيتيان.

وهو ثاني نهائي يقام على ملعب النور الخاص بنادي بنفيكا، بعد نسخة 2014، والثالث عموما في أرض البرتغال.

أما هانز فليك، فبات سادس مدرب ألماني يظفر بذات الأذنين، بعد أودو لاتيك، وديتمار كرامر، وأوتمار هيتسفيلد، ويوب هاينكس، ويورجن كلوب.

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