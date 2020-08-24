تياجو سيلفا: إنها مباراتي الأخيرة مع باريس.. أشعر بالحزن

لم يخف تياجو سيلفا قائد باريس سان جيرمان، إحباطه بعد خسارة ناديه لقب دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان الفرنسي سقط بهدفٍ دون رد أمام بايرن ميونيخ الألماني في ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة، بالدور النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وصرّح سيلفا بعد اللقاء: "إنها مباراتي الأخيرة مع باريس سان جيرمان".

وأضاف عبر إذاعة مونت كارلو: "أشعر بالحزن".

وواصل: "أعتذر للمشجعين".

وأكمل: "أود أن أشكر كل المشجعين للحب الذي أظهروه نحوي".

وتابع: "سأعود يوما ما إلى باريس سان جيرمان".













































































وأتم: "أريد اللعب لـ 3 أو 4 سنوات أخرى، وأن أشارك في كأس العالم 2022 بـ قطر".

الفرنسي كينجسلي كومان سجّل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 بضربة رأسية.

وُلد في باريس، وفي عُمر الثامنة انضم إلى باريس سان جيرمان، وقضى في صفوفه 10 سنوات من الترعرع والمراهقة.. لكنه في النهاية كان كابوس النادي الفرنسي العاصمي.

باريس سان جيرمان الذي قضى 9 سنوات في إنفاق مئات الملايين من اليوروهات في شراء أعتى نجوم كرة القدم، أدرك اليوم أنه كان في حاجة إلى تجنُب الاستغناء فقط عن مراهق في الثامنة عشر من عمره قبل 6 سنوات، حتى يحصد دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونيخ حصد اللقب السادس في تاريخه، ليعادل ليفربول في المركز الثالث على سلم الألقاب، خلف ريال مدريد وميلان.

كما حصّد بايرن ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن حققها في 2013.

بايرن حصد اللقب بانتصاره في كل مبارياته الـ11 التي خاضها، وهذا أمر يتحقق لأول مرة على الإطلاق في تاريخ البطولة.

النهائي كان الثاني في التاريخ بين طرفين من فرنسا وألمانيا، بعد نهائي 1976 بين بايرن ميونيخ وسانت إيتيان.

وهو ثاني نهائي يقام على ملعب النور الخاص بنادي بنفيكا، بعد نسخة 2014، والثالث عموما في أرض البرتغال.

أما هانز فليك، فبات سادس مدرب ألماني يظفر بذات الأذنين، بعد أودو لاتيك، وديتمار كرامر، وأوتمار هيتسفيلد، ويوب هاينكس، ويورجن كلوب.

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