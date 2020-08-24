محامي نيدفيد يكشف حقيقة تجدد إصابة اللاعب.. ومتى يعود

الإثنين، 24 أغسطس 2020 - 00:42

كتب : FilGoal

كريم وليد نيدفيد - الأهلي - الساورة

أوضح عبد الرحمن عادل محامي كريم نيدفيد لاعب الأهلي حقيقة تجديد إصابة اللاعب، مشيرا إلى "كل ما يُقال ليس صحيحا".

كريم نيدفيد

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال محامي نيدفيد: "كل ما يُقال عن تجدد إصابة نيدفيد وخضوعه لعملية جديدة ليس صحيحا على الإطلاق".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد " نيدفيد يسير بشكل ممتاز في برنامجه التأهيلي".

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وتابع " لا أقدر على تحديد موعد عودة نيدفيد ولكنه في الوقت الحالي يسير بشكل مميز في برنامجه التأهيلي".

وأردف " ولكننا لا نريد التعجل بعودته وهو لا يرغب بالتعجل حتى لا تتكرر الإصابة".

وأكمل حديثه قائلا: " نيدفيد في حالة نفسية جيدة جدا وهناك دعم كبير من الإدارة له لكي يعود أفضل من السابق".

وعن خطوة مقاضاة المركز الطبي الألماني، أشار محامي نيدفيد إلى "القضية متوقفة في الوقت الحالي، والأهم هو سلامة اللاعب وعودته".

وتعرض نيدفيد لإصابة في غضروف الركبة ضد مصر للمقاصة، في أبريل من العام الماضي ويغيب منذ ذلك الحين عن الأحمر، وسافر 3 مرات إلى ألمانيا للخضوع لجراحتين وإجراء فحوصات طبية.

وإجمالا لعب نيدفيد 104 مباراة بقميص الأهلي سجل فيهم 10 أهداف.

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