في الـ+96.. سيناريو مجنون يؤهل إلتشي إلى الدوري الإسباني على حساب جيرونا

صعد نادي إلتشي إلى الدوري الإسباني الممتاز، بفوزه القاتل على مضيفه جيرونا بهدفٍ دون رد في ملعب مونتيليفي، بإياب نهائي الملحق المؤهل.

ليصعد إلتشي مستفيدا من تعادله ذهابا في ملعبه دون أهداف.

التعادل 0-0 كان يكفي جيرونا في الإياب، إذ احتل مركز أعلى من إلتشي في الدوري النظامي.

وبات إلتشي ثالث الصاعدين إلى الدوري الإسباني، بعد قادش، وويسكا.

💚 𝑆𝑂𝑀𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝑃𝑅𝐼𝑀𝐸𝑅𝐴 🤍😭 pic.twitter.com/Ax1eBSE6Pu — Elche Club de Fútbol 🌴 (@elchecf) August 23, 2020

ويعود إلتشي إلى الدوري الإسباني بعد هبوطه في 2015 بقرار إداري بسبب إفلاس النادي.

وكان إلتشي قد احتل المركز السادس في الدوري النظامي بالقسم الثاني، وهو آخر المراكز المؤهلة إلى الملحق.

وتمكن إلتشي من تخطي ريال سرقسطة في نصف النهائي، قبل أن يطيح بـ جيرونا في النهائي.

هدف المباراة الوحيد سُجل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع برأسية رائعة من بيري ميّا.

وشهدت المباراة حصول هداف المسابقة كريستيان ستواني مهاجم جيرونا على بطاقة حمراء في الدقيقة 61 بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ويشرف خوان خوسيه "باتشيتا" (52 عاما) على تدريب إلتشي منذ 2018.

ويضم إلتشي في صفوفه خوان فرانسيسكو "نينو" المخضرم البالغ من العمر 40 عاما.

ومن المنتظر أن يلعب إلتشي موسمه رقم 22 في تاريخه بالدوري الإسباني، ليكون الممثل الرابع لـ إقليم فالنسيا في المسابقة بالموسم المقبل.

اقرأ أيضا:

طفل باريس يُدمّر مدينته

حقيقة طلب مروان محسن الرحيل