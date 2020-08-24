في الـ+96.. سيناريو مجنون يؤهل إلتشي إلى الدوري الإسباني على حساب جيرونا

الإثنين، 24 أغسطس 2020 - 00:10

كتب : زكي السعيد

إلتشي

صعد نادي إلتشي إلى الدوري الإسباني الممتاز، بفوزه القاتل على مضيفه جيرونا بهدفٍ دون رد في ملعب مونتيليفي، بإياب نهائي الملحق المؤهل.

ليصعد إلتشي مستفيدا من تعادله ذهابا في ملعبه دون أهداف.

التعادل 0-0 كان يكفي جيرونا في الإياب، إذ احتل مركز أعلى من إلتشي في الدوري النظامي.

أخبار متعلقة
هيريرا: نشعر بالقرف.. لن نستطيع النوم طفل باريس يُدمّر عاصمته ويُنصّب بايرن ميونيخ بطلا لـ دوري أبطال أوروبا برشلونة يعلن إصابة بيانيتش بفيروس كورونا

وبات إلتشي ثالث الصاعدين إلى الدوري الإسباني، بعد قادش، وويسكا.

ويعود إلتشي إلى الدوري الإسباني بعد هبوطه في 2015 بقرار إداري بسبب إفلاس النادي.

وكان إلتشي قد احتل المركز السادس في الدوري النظامي بالقسم الثاني، وهو آخر المراكز المؤهلة إلى الملحق.

وتمكن إلتشي من تخطي ريال سرقسطة في نصف النهائي، قبل أن يطيح بـ جيرونا في النهائي.

هدف المباراة الوحيد سُجل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع برأسية رائعة من بيري ميّا.

وشهدت المباراة حصول هداف المسابقة كريستيان ستواني مهاجم جيرونا على بطاقة حمراء في الدقيقة 61 بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ويشرف خوان خوسيه "باتشيتا" (52 عاما) على تدريب إلتشي منذ 2018.

ويضم إلتشي في صفوفه خوان فرانسيسكو "نينو" المخضرم البالغ من العمر 40 عاما.

ومن المنتظر أن يلعب إلتشي موسمه رقم 22 في تاريخه بالدوري الإسباني، ليكون الممثل الرابع لـ إقليم فالنسيا في المسابقة بالموسم المقبل.

اقرأ أيضا:

طفل باريس يُدمّر مدينته

حقيقة طلب مروان محسن الرحيل

إلتشي جيرونا في إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
كومان: أشعر بالحزن من أجل باريس.. قدّموا مباراة مذهلة 53 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تياجو سيلفا: إنها مباراتي الأخيرة مع باريس.. أشعر بالحزن ساعة | دوري أبطال أوروبا
توخيل: فخور باللاعبين.. وهذا ما أعرفه بشأن مستقبلي ساعة | دوري أبطال أوروبا
إبراهيم حسن: فايلر أدار القمة بشكل خاطئ.. ويجب دعم مروان محسن ساعة | الدوري المصري
أمير مرتضى يتحدث عن 8 نقاط مختلفة.. وليد سليمان ومروان و"أزمة ساسي وحازم" ساعة | الدوري المصري
محامي نيدفيد يكشف حقيقة تجدد إصابة اللاعب.. ومتى يعود ساعة | مصر
ناصر الخليفي: ارفعوا رؤوسكم.. سنفوز بها العام المقبل ساعة | دوري أبطال أوروبا
كوتينيو: استحققنا اللقب.. وهذا ما قلته لـ نيمار بعد المباراة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي 2 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد 3 فايلر: الإصابات اربكتنا بسبب قلة أجنحة الفريق.. وهذا ما قد يحدث أمام الزمالك 4 وليد سليمان لـ في الجول: أنا في المستشفى.. لم أتعمد إيذاء عبد الشافي
قد ينال إعجابك