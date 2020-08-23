هيريرا: نشعر بالقرف.. لن نستطيع النوم

أبدى أندر هيريرا لاعب باريس سان جيرمان، إحباطه البالغ لخسارة لقب دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان الفرنسي سقط في المباراة النهائية أمام بايرن ميونيخ الألماني على ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة، بهدفٍ دون رد سجله كينجسلي كومان.

وصرّح هيريرا بعد اللقاء عبر إذاعة مونت كارلو: "نشعر بالقرف".

وأضاف لاعب الوسط الإسباني: "علينا أن نفكر ونصدر فعل. لقد حققنا إنجازا للنادي".

وواصل: "غدا سنفكر فيما حققناه، والأمور التي كان يجب علينا تحسينها".

وتابع: "سيكون من الصعب أن ننام، من الصعب الحديث الآن بصراحة".

وأكمل: "سنحاول العودة للنادي، لن نلقي ما قمنا به في القمامة، سنحت لنا العديد من الفرص، أكثر منهم حتى، لكنها مباراة نهائية ونحن لم نسجل".

وأردف: "سنحت لنا 5 أو 6 فرص، لكنهم في المقابل امتلكوا جودة عالية للغاية".

وأتم: "علينا أن نتحد ونبدأ في مطاردة حلم الموسم المقبل انطلاقا من يوم السبت".













































































الفرنسي كينجسلي كومان سجّل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 بضربة رأسية.

وُلد في باريس، وفي عُمر الثامنة انضم إلى باريس سان جيرمان، وقضى في صفوفه 10 سنوات من الترعرع والمراهقة.. لكنه في النهاية كان كابوس النادي الفرنسي العاصمي.

باريس سان جيرمان الذي قضى 9 سنوات في إنفاق مئات الملايين من اليوروهات في شراء أعتى نجوم كرة القدم، أدرك اليوم أنه كان في حاجة إلى تجنُب الاستغناء فقط عن مراهق في الثامنة عشر من عمره قبل 6 سنوات، حتى يحصد دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونيخ حصد اللقب السادس في تاريخه، ليعادل ليفربول في المركز الثالث على سلم الألقاب، خلف ريال مدريد وميلان.

كما حصّد بايرن ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن حققها في 2013.

بايرن حصد اللقب بانتصاره في كل مبارياته الـ11 التي خاضها، وهذا أمر يتحقق لأول مرة على الإطلاق في تاريخ البطولة.

النهائي كان الثاني في التاريخ بين طرفين من فرنسا وألمانيا، بعد نهائي 1976 بين بايرن ميونيخ وسانت إيتيان.

وهو ثاني نهائي يقام على ملعب النور الخاص بنادي بنفيكا، بعد نسخة 2014، والثالث عموما في أرض البرتغال.

أما هانز فليك، فبات سادس مدرب ألماني يظفر بذات الأذنين، بعد أودو لاتيك، وديتمار كرامر، وأوتمار هيتسفيلد، ويوب هاينكس، ويورجن كلوب.

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