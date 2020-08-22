الظهور الودي الأول.. صلاح يشارك في الانتصار على شتوتجارت

السبت، 22 أغسطس 2020 - 19:58

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - شتوتجارت

فاز ليفربول على نظيره شتوتجارت بثلاثة أهداف دون رد، في الظهور الودي الأول بالمعسكر الإعدادي في النمسا.

وسجل أهداف ليفربول كل من: روبيرتو فيرمينو في الدقيقة 15، ثم نابي كيتا في الدقيقة 40، وأخيرا ريان بروستر في الدقيقة 68.

ودفع يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول بالفريق الأساسي في الشوط الأول، وعلى رأسه المصري محمد صلاح.

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وجاء تشكيل ليفربول في الشوط الأول كالآتي: أليسون بيكر – نيكو ويليامز – جو جوميز – فيرجيل فان دايك – أندرو روبيرتسون – فباينيو – كرتيس جونز – نابي كيتا – محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو – ساديو ماني.

وساهم صلاح في الهدف الثاني ببداية الهجمة، أتبعه فيرمينو بتمريرة رائعة بكعب القدم نحو الغيني كيتا.

ويخوض ليفربول مباراة ودية ثانية أمام ريد بول سالزبورج يوم الثلاثاء المقبل.

قبل أن يلعب أمام أرسنال في الدرع الخيرية يوم السبت على ملعب ويمبلي.

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