مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: مؤمن زكريا اعتذر عن عدم حضور القمة.. ونحاول إقناعه

حاول الاتحاد المصري لكرة القدم، إحضار مؤمن زكريا لاعب الأهلي بالتواجد في مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك وتنفيذ ركلة البداية، لكن اللاعب اعتذر عن عدم الحضور.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "حاولنا تواجد مؤمن زكريا في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، على أن ينفذ اللاعب ركلة البداية للمباراة".

المصدر أوضح "لكن اللاعب اعتذر مع الأسف لأسباب شخصية، وفضل عدم تواجده".

وأتم "محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة ما زال يحاول حاليا إقناع اللاعب بالتواجد وإشعاره بأن المجال الكروي كله يقف في ظهره أثناء فترة غيابه".

مؤمن زكريا يغيب عن الملاعب منذ قرابة العام ونصف العام بسبب حالته الصحية.

صاحب الـ32 عاما ظهر في فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مساء أمس الجمعة أثناء حضوره لعرض مسرحي للفنان أحمد عز.

ولم يتمالك اللاعب نفسه وبكى أثناء تحية الجماهير له، ما استدعى تعاطف جارم من الجماهير مع اللاعب.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك مساء اليوم السبت على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.