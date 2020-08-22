ذا صن: لاوتارو أولوية لـ جوارديولا لتدعيم هجوم مانشستر سيتي

السبت، 22 أغسطس 2020 - 12:25

كتب : FilGoal

لاوتارو - إنتر - شاختار

يرغب مانشستر سيتي الإنجليزي في ضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مقابل 91 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" فأن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي جعل الأرجنتيني أولوية أولى لخلافة مواطنه سيرخيو أجويرو.

ويمتلك الأرجنتيني شرطا جزائيا مع إنتر يقدر بـ 111 مليون يورو انتهى مع نهاية الشهر الماضي.

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ويأمل النادي الإنجليزي ضم الأرجنتيني مقابل 91 مليون يورو، أي ما يعادل 84 مليون جنيه إسترليني.

لاوتارو سجل 21 هدفا وصنع 7 في 49 مباراة بجميع المسابقات مع النيراتزوري في الموسم المنصرم، والذي حل فيه إنتر ثانيا بجدول الدوري الإيطالي ووصيفا لإشبيلية في الدوري الأوروبي.

ويحتفل الأرجنتيني اليوم بعيد ميلاده الـ 23 في اليوم التالي من خسارة لقب الدوري الأوروبي بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية.

لاوتارو في المجمل سجل مع إنتر 30 هدفا وصنع 8 في جميع المسابقات خلال 84 مباراة منذ انتقاله الموسم الماضي للنيراتزوري.

وكان الأرجنتيني هو الاسم الأكثر ارتباطا بالانتقال لصفوف برشلونة الإسباني طيلة الفترة الماضية.

لاوتارو مارتينيز إنتر ميلان مانشستر سيتي
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