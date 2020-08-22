تقارير: كوينتيرو على أعتاب الدوري الصيني

بات فقط الإعلان الرسمي هو ما يفصل انضمام الكولومبي خوان فيرناندو كوينتيرو من ريفر بليت الأرجنتيني إلى شينيزين الصيني.

صانع الألعاب الكولومبي سينتقل لصفوف الفريق الصيني مقابل 9 مليون يورو وفقا لوسائل الإعلام الصينية.

وسينضم "خوانفير" إلى زميله في الفريق هارولد بيركادو في صفوف الفريق الصيني تحت قيادة جوردي كرويف المدير الفني الجديد.

وحسب صحيفة "أوليه" الأرجنتينية" فأن الكولومبي سيودع مدربه مارسيلو جاياردو وزملائه السابقين اليوم السبت قبل الانضمام للفريق الجديد.

ولعب "خوانفير" 60 مباراة بقميص ريفر بليت في جميع المسابقات سجل 10 وصنع 7.

وانضم الكولومبي البالغ 27 عاما لصفوف ريفر بليت في 2018 محققا خلال موسمين لقب كوبا ليبرتادوريس والسوبر الأرجنتيني وكأس الأرجنتين 2019 وريكوبا سود أمريكانا (السوبر القاري).

ويحتل شينزين المركز السادس في جدول ترتيب المجموعة الأولى من الدوري الصيني برصيد 6 نقاط من انتصارين في 6 مباريات.