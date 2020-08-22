الشركة المسؤولة عن تطبيق VAR لـ في الجول: خطوة للأمام لاستعادة مكانة الدوري.. وأشياء تحتاج للتطور

يرى عمر بليتي جيرا المدير التنفيذي لشركة Mediapro التي تطبق تقنية حكم الفيديو في الدوري المصري وتساعد اتحاد الكرة في خدمات البث أن تطبيق التقنية في الدوري المصري أولى الخطوات لاستعادة منزلة المسابقة كواحدة من أكبر الدوريات في الشرط الأوسط.

FilGoal.com أجرى حوارا مطولا مع المدير التنفيذي للشركة خاصة وأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مساء السبت من الجولة الـ21 من الدوري المصري موسم 2019-2020 ستكون الأولى في تاريخ مواجهات القمة في الدوري التي تشهد تطبيق تقنية حكم الفيديو.

بدأ جيرا حديثه مع FilGoal.com حول تطور التقنية قائلا: "لنتفق سويا على أن الدوري المصري هو أول من يشهد تطبيق تقنية حكم الفيديو في إفريقيا وذلك إنجاز كبير للمسابقة وخطوة للأمام لاستعادة منزلة الدوري كواحد من أكبر الدوريات في الشرق الأوسط".

وواصل "بالطبع هناك الكثير من التحديات التقنية التي نواجهها، في بداية المشروع نعتمد على دعم شركائنا في الاتحاد المصري والهيئة الوطنية للإعلام لتسهيل مهمتنا في مصر".

وتابع "تقنية حكم الفيديو واحدة من العمليات الخاصة بالبث وبالطبع تتأثر بشدة بمواصفات الإنتاج التليفزيوني وعدد الكاميرات المتاحة لكل مباراة".

الأسبوع الـ19 من الدوري شهد تطبيق تقنية حكم الفيديو بشكل رسمي بعد الإعلان في مؤتمر صحفي من اتحاد الكرة عن بدء تطبيق التقنية، حينما واجه طلائع الجيش نظيره إنبي في افتتاح مواجهات الدور الثاني.

تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تسبب في توقف مسابقات كرة القدم لأكثر من 4 أشهر قبل أن يستئنف النشاط مرة أخرى.

وعن رأيه في تطبيق التقنية في مصر مقارنة بالدوريات الأوروبية الكبرى قال: "نعمل عن قرب مع الاتحاد المصري لكرة القدم والهيئة الوطنية للإعلام للوصول إلى أفضل منتج ممكن من أجل الدوري المصري".

وتابع "نستمر في التزامنا مع السوق المصري بعدما أنتجنا مواجهة التصفيات المؤهلة لكأس العالم الماضية وكذلك بطولة الأمم الإفريقية 2019، وفعلنا ذلك بطريقة قدمت منتج كرة القدم المصري للعالم بشكل مختلف".

وردا على هل وصل إلى حكم أو تصور مبدئي حول تطبيق التقنية في الدوري فقال: "العمليات مازالت في بدايتها من أجل التقنية، لا يمكننا الوصول بعد إلى حكم كامل على التقنية، لكن بالنسبة إلى الموقف الحالي، يمكنني أن أؤكد أن هناك المزيد من العمل الذي نحتاجه للوصول إلى مستوى البطولات الدولية الكبيرة".

واستطرد "سنساعد مصر على هذا التطور وتقنية حكم الفيديو هي أول خطوة في هذا الشأن".

وأكمل "تطبيق تقنية حكم الفيديو يتطلب عددا من التحركات من كثير من الجوانب، ورأينا بعض المواقف التي احتاجت للتطور، خاصة فيما يخص التنسيق بين اتحاد الكرة والهيئة الوطنية للإعلام وميديابرو".

وأتم "أنا رئيس قسم الشرق الأوسط وأسافر بشكل شبه معتاد إلى مصر قبل تفشي فيروس كورونا، مصر دولة استراتيجية بالنسبة لميديابرو ولدينا عدة مشاريع في أكثر من جهة".

لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة المصري أعلنت تعيين إيفان بيبيك حكما لمباراة القمة، على أن يعاونه مواطنه جوران ياتاكي وإيفيكا مودريتش، على أن يتولى فران بوفيتش مهمة الحكم الرابع.

وسيتولى جوران جابريلو مهمة حكم الفيديو على أن يساعده توميسلاف بيتروفيتش.

وكلفت لجنة الحكام جمال صدقي بتولي مهمة مراقب اللقاء.