بيراميدز يقهر سموحة في الوقت القاتل ويتجاوز الزمالك والمقاولون

قفز بيراميدز إلى المركز الثاني في الدوري المصري، بفوزه المثير على سموحة بهدفين مقابل هدف واحد في استاد الإسكندرية، بالجولة 21 من المسابقة.

إبراهيم عادل تقدّم لـ بيراميدز في الشوط الأول، قبل أن يدرك إيدي إيمومو التعادل لـ سموحة في بداية الشوط الثاني. إلا أن محمد نادي سجل بالخطأ في مرماه في الوقت القاتل وأهدى الانتصار لـ بيراميدز.

ليرفع بيراميدز رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف مؤقتا عن الزمالك –الذي يواجه الأهلي غدا السبت، كما تُخصَم منه 3 نقاط في نهاية الموسم-، وبفارق نقطتين عن المقاولون العرب الذي تعثر بالخسارة أمام أسوان في وقتٍ سابق من اليوم الجمعة.

المباراة اشتعلت منذ بدايتها عندما احتسب الحكم محمود عاشور ركلة جزاء لـ سموحة بالدقيقة السابعة، قبل أن يلغيها بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 36 سجّل الشاب إبراهيم عادل أول أهدافه بقميص بيراميدز بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

بين الشوطين، غادر عبد الله السعيد قائد بيراميدز، وعوّضه إسلام عيسى.

سموحة بدأ الشوط الثاني بقوة، فأدرك التعادل برأسية إيمومو بعد ركلة حرة نفذها أحمد أبو الفتوح من الجهة اليمنى.

الفريق السكندري كان قريبا للغاية من التقدم في النتيجة بالدقيقة 58 بعد انفراد كامل لـ حسام حسن، لكن مهاجم سموحة أهدر أمام تألق أحمد الشناوي حارس بيراميدز الذي تصدى للهجمة باقتدار.

في الدقيقة 82 انخفض عدد لاعبي سموحة على أرض الملعب إلى 10، بعد طرد محمد عبد المنعم لتحصله على بطاقة صفراء ثانية.

وفي الدقائق الأخيرة ضغط بيراميدز بقوة لخطف نقاط المباراة، وهو ما تحقق باختراق محمد فاروق وعرضيته التي وضعها محمد نادي بالخطأ في شباك فريقه سموحة بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

لينتصر بيراميدز.