10 كاميرات تنقل القمة.. وحضور 15 شخصا من إدارة كل فريق

الجمعة، 21 أغسطس 2020 - 22:47

كتب : عاطف شادي

حسين الشحات - الأهلي - محمد عبد الشافي - الزمالك - السوبر المصري

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن الترتيبات الخاصة بمباراة القمة بين الزمالك والأهلي التي تقام مساء السبت على استاد القاهرة.

وأوضح اتحاد الكرة أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون سيوفر 10 كاميرات موزعة في أرجاء الملعب لنقلب المباراة.

كما أفاد بحضور وفد من شركا ميديا برو الإسبانية صاحبة التقنية لمتابعة تنفيذها في ظل الاهتمام الضخم بالمباراة.

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وشدد اتحاد الكرة على أن حضور المباراة سيكون مقصورا فقط على مجلسي إدارة الناديين، بواقع 15 شخصا لكل نادٍ، مع ترتيبات مشددة في الدخول وتنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

ويغيب أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عن حضور اللقاء من المقصورة.

ويتصدر الأهلي الدوري المصري برصيد 56 نقطة، فيما يمتلك الزمالك 39 نقطة في المركز الثاني (مع خصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم).

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