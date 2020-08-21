سانشو: لا ألتفت إلى ضوضاء الإعلام وأحافظ على ابتسامتي

أبدى جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند، هدوئه بشأن التعامل مع وضعه الحالي والضوضاء المثارة حوله في سوق الانتقالات.

جادون سانشو النادي : بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند

وصرّح سانشو: "بالنسبة لي فإن التطور بشكل يومي هو أمر مهم، وكذلك أن أُبقي الابتسامة مرسومة على وجهي وأكون سعيدا".

وأضاف عبر موقع SoccerBible: "لا أهتم بكل الضوضاء حولي وتلك الأمور، أفضّل الانطواء ومواصلة التركيز على التطور يوميا".

وتابع: "أحاول عدم الالتفات إلى الإعلام، لأني أعتقد أن التركيز مع الإعلام سيجعلك تنجرف، وهذا يؤثر على اللاعبين".

وأتم: "الأهم بالنسبة لي هو عدم التركيز على هذه الأمور وأن أركّز على تقديم أفضل ما لدي في الملعب، خصوصا أثناء التدريبات".

وكان اسم سانشو قد ارتبط بالانتقال إلى مانشستر يونايتد لمدة أشهر طويلة، قبل أن يغلق بوروسيا دورتموند الباب في وجه الشياطين الحمر.

مايكل زورك المدير الرياضي لـ دورتموند صرّح قبل حوالي 10 أيام: "نخطط لاستمرار سانشو مع فريقنا في الموسم الجديد، وهذا القرار نهائي".

وأضاف "أعتقد أن هذا يجيب على جميع الأسئلة المتعلقة باللاعب".

وأتم تصريحاته "في الصيف الماضي عدلنا عقد اللاعب ليتناسب مع تطور مستواه معنا، وفي هذا السياق مددنا تعاقده حتى موسم 2023".

الإنجليزي صاحب الـ 20 عاما بدأ مسيرته في أكاديمية واتفورد، قبل أن ينتقل للفريق ب لـ مانشستر سيتي.

مع سيتي، لم يُسجل سانشو أي حضور مع الفريق الأول ولكنه شارك في 22 مباراة مع فريق تحت 18 عاما ونجح في تسجيل 15 هدفا وصناعة 6، كما شارك في 7 مباريات مع فريق تحت 23 عاما وسجل 3 أهداف وصنع مرتين.

وقرر سانشو الرحيل من مانشستر سيتي إلى بوروسيا دورتموند في 2017.

الموسم الماضي، سجل سانشو 20 هدفا وصنع مثلهم خلال مشاركته في 44 مباراة في كل المسابقات مع دورتموند.

وظهر سانشو 99 مرة بقميص الفريق الأول لـ دورتموند منذ 2017 وحتى 2020 ونجح في تسجيل 34 هدفا وصناعة 43.

سانشو كان عضوا فعالا مع منتخب إنجلترا تحت 17 عاما الذي تُوج بلقب كأس العالم.

وعلى مستوى المنتخب الأول، كتب سانشو ظهوره الأول في مجموعات دوري الأمم الأوروبية عام 2018.

ولعب سانشو 11 مباراة بقميص إنجلترا، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 4.