تقارير يونانية: تمت.. كوكا ينتقل إلى أولمبياكوس بشكل نهائي

الجمعة، 21 أغسطس 2020 - 00:48

كتب : FilGoal

كوكا - أولمبياكوس

بات أحمد حسن "كوكا" على وشك الانتقال بشكل نهائي إلى أولمبياكوس، بحسب ما ذكرته عدة تقارير يونانية.

موقع Fosonline ذكر أن الاتفاق تم بالفعل بين سبورتنج براجا البرتغالي، لانتقال لاعبه كوكا بشكل نهائي إلى صفوف أولمبياكوس.

بينما ذكر موقع NovaSports أن الصفقة ستكلف خزائن أولمبياكوس حوالي 2 مليون يورو.

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وينتقل كوكا إلى أولمبياكوس بطلب من المدرب بيدرو مارتينز.

المدرب البرتغالي أشرف على تدريب كوكا في ريو آفي سابقا، قبل أن يستقدمه على سبيل الإعارة لمدة موسم في أولمبياكوس طوال 2018\2019.

ثم جدد ماريتنز استعارة كوكا إلى أولمبياكوس في النصف الثاني من الموسم المنتهي 2019\2020.

وخاض كوكا إجمالا في فترتيه مع أولمبياكوس، 51 مباراة، سجل خلالها 23 هدفا، وحصد لقب الدوري اليوناني للموسم المنتهي.

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