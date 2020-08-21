المقاولون يسقط بهدف عكسي غريب.. أسوان يحقق الفوز الأول مع كشري

فاز أسوان على ضيفه المقاولون العرب بهدفٍ دون رد على ملعب الشرطة، بالجولة 21 من الدوري المصري.

أحمد الشيمي مدافع المقاولون العرب سجّل هدف اللقاء الوحيد بالخطأ في مرماه بوقتٍ مبكر من المباراة.

ليتجمّد رصيد المقاولون العرب عند 37 نقطة في المركز الثالث، ويرفع أسوان رصيده إلى 22 نقطة ويقفز إلى المركز 11.

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الهزيمة هي الأولى لـ عماد النحاس مدرب المقاولون أمام فريقه السابق أسوان، إذ تعادل معه كمدرب للشرقية، وفاز عليه كمدرب للمقاولون.

وخسر المقاولون لأول مرة بعد 3 جولات دون هزيمة، إذ يرجع سقوطه الأخير إلى الجولة 17 أمام بيراميدز بهدفين دون رد يوم 11 فبراير الماضي.

الفوز هو الأول لـ أسوان تحت قيادة مدربه أحمد كشري الذي قاد مباراته الثالثة من استئناف النشاط وتعويضه مجدي عبد العاطي في تدريب الفريق.

أسوان كاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة بواسطة لاعبه الشاب محمد إسماعيل الذي يراوغ 3 لاعبين من المقاولون بمهارة كبيرة، لكن تسديدته مرت بجوار مرمى محمود أبو السعود بقليل.

قبل أن يسجل أسوان بالفعل في الدقيقة 14، برأسية الشيمي في شباك فريقه عقب سوء تفاهم مع حارسه أبو السعود.

المقاولون حاول العودة في اللقاء، فأرسل حسن الشامي عرضية صوب محمد سمير، لكن رأسية الأخير بالدقيقة 34 مرت بجوار المرمى.

هدفٌ عالمي كاد يُسجَل في الدقيقة 43 بتسديدة من منتصف الملعب صوبها شكري نجيب، لكن مسعد عوض عاد إلى مرماه في اللحظة المناسبة وتصدى بثبات على مرتين.

مسعد عوض اختتم الشوط الأول بالشكل المثالي، فتألق وأبعد رأسية سيف الدين الجزيري المذهلة عقب عرضية تقنة من شكري نجيب بالدقيقة 45.

انطلاق الشوط الثاني تأخر لعدة دقائق، إذ تعطلت إعدى أبراج الإنارة في ملعب الشرطة.

مع استئناف اللعب، احتاج البديل الكولومبي لويس إدواردو إلى بضع ثوانٍ فقط حتى يرسل عرضية رائعة إلى التونسي الجزيري، لكن رأسية الأخير وجدت تصديا غير عادي من مسعد عوض مجددا.

في الدقيقة 60 ارتفعت الإثارة إلى ذروتها، عندما سجل المقاولون بالفعل في شباك مسعد عودض، هدف احتسبه الحكم محمود ناجي، وأنذر مسعد عوض للاعتراض.

لكن بعد عودته لمراجعة اللعبة في تقنية الفيديو، اكتشف وجود مخالفة من الجزيري على عوض، ليقرر إلغاء الهدف، وإبقاء أسوان متقدما.

البديل محمد عصام بدوره كاد أن يسجل هدفا تاريخيا في الدقيقة 81 لصالح المقاولون بضربة خلفية بعد عرضية الشامي، لكن كرته مرت بجوار المرمى.

الحكم احتسب 7 دقائق بدل ضائع، لم يستطع المقاولون خلالها تعديل الكفة، بل كاد أسوان أن يقتل اللقاء في ثوانيه الأخيرة بانفراد مصطفى دويدار، لولا خروج أبو السعود الموفق الذي منع الهدف.