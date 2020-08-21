مورينيو: عدم فوز سان جيرمان بدوري الأبطال من قبل فشل.. وأفضل نظام الذهاب والإياب

الجمعة، 21 أغسطس 2020 - 18:11

كتب : FilGoal

مورينيو - توتنام

وصف جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام عدم فوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الأخيرة رغم الإنفاق الضخم لضم أفضل اللاعبين بالفشل.

وتأهل سان جيرمان لنهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه وسيلاقي بايرن ميونيخ الأحد المقبل في ملعب النور معقل نادي بنفيكا.

وقال مورينيو لموقع "دازن" اليوم الجمعة: "أعتقد أن عدم فوز سان جيرمان باللقب في الموسمين الماضيين كان فشلا، فهم لخمس أو ست سنوات أنفقوا بجنون".

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وتابع "اللاعبون هناك رائعون، كان لديهم تياجو سيلفا للكثير من السنوات وماركينيوس وزلاتان إبراهيموفيتش وإدينسون كافاني ونيمار وكيليان مبابي".

وواصل "بالطبع هذه البطولة هي حلم النادي والآن وصلوا للنهائي وهذا موقف يزدهر فيه اللاعبين، حتى لو أعتقد أنهم كفريق ليسوا من عالم آخر لكن لديهم لاعبين من عالم آخر".

وبسؤاله عن رأيه في نظام دوري أبطال أوروبا الحالي بخوض مباراة واحدة بدلا من الذهاب والإياب قال مورينيو: "يجب أن تكون قويا جدا لتلعب مباراتين وتتفوق في الجانب العقلي".

وتابع "أعتقد أن نظام اللقاء الواحد أفضل لمن هم ليسوا مرشحين ويمكن أن يحدث أي شيء، لكنني أحب الضغط لذا أحب نظام الذهاب والإياب".

وأردف "هذا النظام يقيس مرونتك لأنك تلعب نصف النهائي ثم بعد يومين أو ثلاثة تخوض مباراة كبيرة في الدوري وعليك التعامل مع كل تلك الظروف".

وأتم مورينيو "يجب أن تتخذ قرارات كبرى على مدار الموسم، أنا أفضل نظام الذهاب والإياب".

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