الاتحاد السعودي يطلب جهاد جريشة وحكام مصريين لإدارة مباريات بالدوري

الجمعة، 21 أغسطس 2020 - 17:55

كتب : أحمد الخولي

جهاد جريشة

أرسل الاتحاد السعودي لكرة القدم خطابا لنظيره المصري يطلب فيه الاستعانة بطاقم تحكيم لإدارة مباريات في الجولتين 29 و30 من الدوري.

وأوضح الاتحاد السعودي في خطابه إنه يرغب في الاستعانة بكل من جهاد جريشة كحكم ساحة والمساعدين أحمد حسام طه وتحسين أبو السادات.

ولم يحدد الاتحاد السعودي هوية المباريات التي سيشارك فيها طاقم التحكيم المصري.

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وخلال الموسم الجاري أدار جريشة خمس مباريات في كل البطولات من بينهم لقاء بين السنغال والكونغو في التصفيات المؤهلة لكأس امم إفريقيا 2021.

هذا بالإضافة للقاء في دوري أبطال إفريقيا بين ماميلودي صن داونز وبترو أتليتكو الأنجولي.

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